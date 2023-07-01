金溥聰保鮮期僅一個月　鄭麗文：若侯友宜沒起色國民黨不會再等

▲前國安會秘書長金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任執行長一職，國民黨立委鄭麗文30日表示，對民進黨而言，最希望的就是侯友宜能吃一點不會太強的強心針，這樣才能跟民眾黨主席柯文哲不相上下，到時候贏的就是綠營。她也坦言，金溥聰雖然還沒開始發揮，但他的保鮮期很短，只有一個月，如果這個月沒有起色的話，國民黨內不會再等侯友宜了，就要開始想辦法；至於辦法為何，現在談還太早論斷。

鄭麗文昨日在節目《POP撞新聞》中指出，金溥聰離開政治圈快10年，跟媒體圈或政治圈都已距離非常遙遠，所以她不知道金溥聰會以何種方式幫侯友宜輔選。但她認為，金溥聰的出現反而會讓民進黨很開心，因為民進黨其實也很擔心侯友宜會越來越弱，讓柯文哲衝上來，對綠營而言，最希望的就是侯友宜能吃一點不會太強的強心針。

「這樣侯友宜才能跟柯文哲不相上下，兩個都拿20幾趴，輸給40幾趴的民進黨總統參選人賴清德，讓選民不知道要棄柯還是棄侯。」鄭麗文表示，金溥聰雖然還沒開始發揮，但他的保鮮期很短，只有一個月，如果在723全代會前這個月沒有起色的話，國民黨內不會再等侯友宜了，就要開始想辦法；至於辦法為何？她認為，現在談還太早論斷，或許中南部某些地方人士就放棄了。

鄭麗文補充，中南部地方派系對金溥聰的心結，不像媒體所講是「痛恨黑金與地方派系」，而是因為金溥聰在幫前總統馬英九操盤，以及他擔任秘書長時，由於對地方政治生態陌生，造成許多衝突與悲劇；另外，再加上金溥聰強勢的個性，強壓地頭蛇，導致很多地方派系感到不快，當年金背後有很強大的馬英九，「但這些侯友宜怎麼會知道？」

至於鴻海集團創辦人郭台銘是否將獨立參選，鄭麗文強調，到目前為止她聽說郭台銘很想出來選，但她個人不看好，並直言郭台銘若獨立參選會很「慘」，出來選等於是幫賴清德。

她也提及，「我一開始就很不看好，也很大砲地跟黨中央說『不要去蹚渾水』，並不是反對郭台銘本人，而是國民黨把郭台銘引出來後就該知道，郭台銘不可能去挺侯！」