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超溫馨！彰化青春專案首日擴大臨檢　縣長媽媽高歌唱生日快樂

記者唐詠絮／彰化報導

放暑假囉！鑑於暑假期間是青少年活動的高峰期，為預防青少年暑假期間深夜遊蕩、留連網咖、出入不當場所，彰化縣警察局為維護青少年、兒童身心健康及安全，昨日深夜規劃聯合稽查暨保護兒少專案，由縣長王惠美、局長張國雄帶隊，在縣內八大分局區動員數百名警力，針對縣內易生危害場所82處加強臨檢掃蕩，守護青少年安全。

▲青春專案首日擴大臨檢，縣長王惠美唱生日快樂 。（圖／彰化縣警局提供）

▲青春專案首日擴大臨檢，縣長王惠美與壽星唱生日快樂。（圖／彰化縣警局提供）

▲青春專案彰化警方聯合稽查擴大臨檢。（圖／彰化縣警方提供）

為了守護青少年安全，昨夜彰化縣警局同步動員彰化、員林、和美、鹿港、田中、北斗、溪湖、芳苑等八大分局，動員近300名警力，結合社會處、建設處、經濟暨綠能發展處，及本縣消防局、衛生局、學生校外生活輔導會等聯合稽查小組，針對縣內易生危害場所82處加強臨檢。王惠美隨警方到KTV臨檢時，發生一小段難忘又溫馨的插曲，當時有一群年輕人在包廂內正在慶祝生日，看到縣長媽媽到場，又驚又喜的高聲大呼「縣長好」，還與她們一起高唱生日快樂歌，展現高度親和力。

▲青春專案彰化警方聯合稽查擴大臨檢。（圖／彰化縣警方提供）

王惠美指出，警察局今天規劃在KTV、網咖等青少年易聚集場所，進行稽查暨保護兒少專案，希望店家都能夠提供健康、安全的休閒環境，讓青少年使用，特別感謝張局長用心帶領團隊，使本縣在遠見雜誌2023年縣市長施政滿意度調查比去年進步3名，另外，縣政府在7月15、16日王功漁火節、白色海豚屋有舉辦很多水上活動及青春專案相關宣導，請大家一起共襄盛舉，讓我們一起努力共創「美好彰化 希望城市」共同維護青少年健康、安全的成長環境。

▲青春專案彰化警方聯合稽查擴大臨檢。（圖／彰化縣警方提供）

張國雄強調，打擊犯罪、預防青少年被害是警察責無旁貸的責任，警察局除持續執行各項保護兒少勤務及加強防處少年偏差行為外，也運用多元管道宣導今年度青春專案6大主軸，同時也呼籲KTV、網咖等青少年易聚集場所店家，能夠提供青少年一個健康、安全的休閒環境。

▲青春專案彰化警方聯合稽查擴大臨檢。（圖／彰化縣警方提供）

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