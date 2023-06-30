兌換2張美金百元偽鈔被識破　台商下場曝光！

▲胡姓台商今年1月在柬埔寨返台時，明知2張美金百元是偽鈔，卻仍向台銀桃園分行兌換台幣，被行員當場察覺有異報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在柬埔寨經商的胡姓男子今年1月間自柬埔寨返台在機場時，持有2張美金百元鈔票欲闖關，但被海關人員查獲是偽鈔當場撕毀，但胡男返台後卻將2張被撕毀美金黏貼後再向台銀桃園分行兌換台幣遭識破，行員立即報警處理；桃檢複訊時，胡男坦承犯行，檢方偵結依偽造貨幣罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約50歲胡姓男子在柬埔寨經商，今年1月12日從柬埔寨國際機場欲返台前，海關人員發現他持有的2張百元美金是偽鈔，海關人員當場撕毀；不料，胡男返台後竟仍將這2張百元美金偽鈔黏貼後企圖使用。

胡男明知這2張百元美金是偽鈔，仍於同年月16日前往台銀桃園分行欲兌換台幣使用，行員察覺明顯是偽鈔，立即報警處理，桃園警方到場後將胡姓男子與2張百元美金偽鈔查扣。

桃檢複訊時，胡男坦承犯行，但對於偽鈔來源卻避重就輕，警方則提供銀行監視畫面截圖、外幣兌換台幣水單與偽造百元美鈔等證物佐證，檢方認為胡男明知是偽鈔卻仍使用，已觸犯刑法第196條第1項之行使偽造貨幣罪，偵結依偽造貨幣罪嫌提起公訴。