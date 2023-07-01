北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

▲蔣萬安宣示啟動「青春專案」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

台北市政府因應暑假到來，擴大辦理「青春專案」，1日清晨結合警察、社會、教育、衛生、消防、產發局、建管處、商業處等跨局處力量，展開聯合稽查勤務。為此，市長蔣萬安還專程到警局中山分局聽取工作簡報，宣示啟動「青春專案」。

蔣萬安表示，今年暑假是疫情解封後的第一個暑假，預期青少年會規劃許多活動，要求市府各局處謹慎以對，落實對青少年之各項保護工作，另因應「曝險少年行政輔導先行新制」7月1日同步施行，也請少年輔導委員會整合跨局處資源，全力輔導曝險少年，並提供各面向之協助，確保其健全成長。

警察局局長張榮興表示，鑒於幫派、詐欺集團等常招攬、吸收青少年從事不法，以規避刑責，警方將加強毒品、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪等列入重點查緝工作，加強巡查暑期青少年聚會的網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等場所，適時實施第三方警政，辦理聯合稽查。

▲藝人陳零九獲邀擔任警察局「青少年關懷大使」。（圖／記者邱中岳翻攝）

今年，藝人陳零九獲邀擔任警察局「青少年關懷大使」，除將協助「反毒」、「識詐」等宣導外，因應「曝險少年行政輔導先行」新制上路，也鼓勵青少年對成長過程面臨的危機與困境勇於尋求幫助，另期盼所有師長、家人、朋友學會當一位傾聽者，第一時間覺察並接住有需要協助的青少年。

陳零九呼籲青少年，暑假期間遠離不良場所及友伴誘惑，並邀請青少年參加臺北市政府警察局辦理的「詐術迴戰」識詐電競賽、「青春進行式」反毒系列活動、「Super！臺北波麗士特展」等活動，一起度過充實、愉快又安全的暑假。

▼北市青春專案聯合稽查，蔣萬安現身KTV包廂。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼蔣萬安聽取工作簡報。（圖／記者邱中岳翻攝）