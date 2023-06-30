桃園情侶口角「潑汽油縱火洩憤」燒死無辜3歲女童　惡女4罪起訴

▲桃園市大溪區今年2月7日發生縱火案，導致3歲游姓女童慘遭燒死，涉嫌縱火的鄧姓女子坦承犯案，圖為案發時消防人員搶救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區三元三街今年2月發生民宅火警，消防人員撲滅大火後在火場發現3歲游姓女童慘死，另有3人被灼傷，檢警查出，鄧女因為不滿同居的游姓女子要趕她離開，憤而購買汽油縱火洩恨，游女、游女父親與鄧女本人被灼傷送醫急救倖免於難。桃園地檢署調查後，今（30）日依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪嫌，將鄧女起訴。桃園地院下午召開聲押庭，法官合議庭認被告鄧姓女子犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定應予羈押。

▲桃園市大溪區今年2月7日發生縱火案，消防人員撲滅後現場已成廢墟。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，25歲的鄧姓女子與游姓女子原本為同事關係，後來因故均辭職，於是在游女位於大溪區住家同居，但2人常常發生爭執，游女一度要將鄧女趕走，但因鄧女臨時找不到住處作罷。今年1月間，游女廖姓前男友欲探視與游女生下來的3歲女兒，鄧女懷疑雙方藕斷絲連而起爭執，鄧女恐嚇要「要燒死游女全家、炸掉你全家」，還買來汽油潑灑在游女經常使用的的抱枕上。今年2月7日上午9時許，游女與3歲女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人遂起爭執。

鄧女憤怒之餘，取出預先購買裝在寶特瓶內汽油朝游女身上與床鋪四周潑灑，再持打火機引燃，游女身上著火後迅速到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床鋪中，游女欲衝至3樓搶救哭號的女兒時，還被鄧女環抱攔阻。

▲桃園市大溪區今年2月7日發生縱火案，檢察官蔡宜芳聽取受害家屬說明意外發生原因。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

消防人員隨後趕到灌救，雖在約1小時左右撲滅火勢，但3歲女童已慘死火場，游女、鄧女與連趕來救援的54歲游姓女子父親均被波及灼傷，事後根據消防局鑑定，火災意外確屬人為縱火之可能性頗大；桃園地檢署檢察官蔡宜芳與檢察官賴瀅羽現場勘查，確認縱火的鄧姓女子涉嫌重大。

案經檢警縝密蒐證，檢方今天偵結，檢察官認定鄧女涉犯家庭暴力之殺人等罪嫌，依國民法官法第43條第1項提起公訴，並將全案移審桃園地院。桃園地院傍晚召開聲押庭，合議庭法官認為被告鄧姓女子縱火燒死女童，檢察官以被告涉犯放火罪、對未成年人犯殺人既遂罪、殺人未遂罪及恐嚇危害安全等罪嫌，其中對未成年人犯殺人既遂罪部分屬於國民參與審判案件。經院方審訊後，認被告鄧姓女子犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，裁定應予羈押。