長腿妹性感辣裝狂歡遇臨檢　通緝犯身分曝光...身上還有毒品

記者邱中岳／台北報導

北市青春專案從1日開始實施，大安警分局在30日晚上也集結警力，前往轄區內青少年經常聚集之處所進行稽查，發現1名女子先謊稱沒帶身分證，事後又查出她因案遭桃園地院通緝，最後還在包包內查獲3級毒品，由警方帶回派出所偵訊。

警方調查，青春專案從1日開始實施，北市警大安分局也在30日晚上舉辦擴大臨檢、路檢勤務，在1日凌晨前往信義路4段上一家夜店稽查，卻發現1名25歲的趙姓女子神情鬼祟，面對盤查表示沒有帶身分證，警方要求趙女提供身分證字號。

▲北市大安警分局臨檢查獲1女因誣告未到案開庭遭通緝，身上還藏毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

趙女報完身分證字號後，由警方查出趙女因誣告案未到案開庭，遭到桃園地方法院發布通緝，警方也立刻對趙姓女子實施拘捕，且還在包包內搜出3級毒品「卡西酮藥丸」以及身分證件，隨即將趙女帶回派出所偵辦。

▲辣妹周末跑夜店，裝外國人被警員識破，通緝身分曝光還藏毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，趙姓女子身穿火力準備進去夜店狂歡，但是在門口接受警方盤查，先是向警方謊稱是外國人，結果被抓包為有身分證的本國籍人士，且又因誣告被通緝，身上還藏有毒品，警方訊後依毒品罪送辦，另誣告部分也解送相關單位歸案。