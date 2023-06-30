「怪怪包裹」裝15張金融卡+4支手機　送貨員機警報案...警逮2人

▲中壢警方昨晚根據快遞送貨員報案查獲詐騙集團成員蔡姓女子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名快遞送貨員昨（29）日晚間接到送貨任務，收到包裹感覺是金融卡，質疑是否為詐騙集團寄送，第一時間立即向中壢警方報案，警方據報後埋伏在旁，趁快遞人員送交包裹時，一舉查獲2名詐騙集團成員到案，並起出包裹內大批金融卡、手機等證物，並在2名成員身上查獲毒品吸食器，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨晚根據快遞送貨員報案查獲詐騙集團成員廖姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局中壢派出所昨晚7時許接獲報案，一名快遞送貨員指稱，之前常看警方宣導新聞，覺得接獲外送包裹摸起來應該是金融卡等物品，質疑就是詐騙集團寄送貨品，員警接獲包裹搖晃，果然像送貨員所述，包裹裡面裝有塑膠卡片，立即換穿便服埋伏在交貨地點。

▲中壢警方昨晚根據快遞送貨員報案查獲詐騙集團成員廖姓男子身上起出毒品與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方埋伏在中壢區健行科大附近，見收貨人是30歲的蔡姓女子取貨，立即一擁而上，把蔡女嚇了一跳，員警打開包裹查看，以菸盒裝著15張金融卡、4支手機等證物，另外還查獲等著接貨的22歲廖姓男子，負責水房工作，員警在廖男身上還起出毒品吸食器具與部分毒品等證物，員警偵訊後依詐欺、毒品等罪嫌將蔡女與廖男移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨晚根據快遞送貨員報案查獲詐騙集團成員，包裹內起出金融卡、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方清查，被害人均因該詐騙集團以「找工作、家庭代工」等詐騙訊息誘騙，謊稱要應聘必須提供銀行金融卡才能支付薪資，被害人才將銀行金融卡寄給詐騙集團使用；中壢警分局分局長唐嘉仁呼籲，找工作一定要擦亮眼睛，千萬不要將自身存摺與金融卡寄出，更不可提供密碼，以免工作沒找到，還成為犯罪嫌疑人，根本得不償失。