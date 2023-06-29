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解決失智長輩就醫難題！東基「銀髪智慧門診」一站式服務免困擾

▲▼「銀髪智慧門診」一站式服務，只要半天時間，就能完成相關檢查，大幅減少到院次數。（東基醫院提供，下同）

▲「銀髪智慧門診」一站式服務，只要半天時間，就能完成相關檢查，大幅減少到院次數。（東基醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

長輩抗拒、家屬沒時間，是不少有失智長輩家庭的就醫難題。台東基督教醫院自七月起，每週五上午在神經內科新增「銀髮智慧門診」，方便疑似失智症又排斥到醫院的長輩就醫。只需半天時間，即可完成初期所需的篩檢。

八十六歲盧阿嬤常忘記鑰匙放哪裡，懷疑被女兒藏起來，母女屢屢因此爭吵；女兒說被她「盧」到快要精神耗弱，好不容易向公司請假，還要連哄帶騙，才能說服很排斥到醫院的媽媽出門就醫。東基「失智共同照護中心」為其安排「一站式」失智鑑定檢查，讓女兒減少請假的次數，也不用一直編理由「騙」盧阿嬤到醫院。經確診、治療失智症，並協助轉介適合的長照資源，如今盧阿嬤情緒逐漸穩定，女兒也學會溝通技巧。

東基失智共照中心計畫主持人、身心科主任黃懷德醫師表示，若家中長輩疑似失智，須先到神經內科或身心科，進行失智鑑定，了解腦部退化程度及排除假性失智的因素，才能決定治療方式。並由個案管理師提供家屬因應的照顧方式，或協助、轉介長輩使用適合的長照資源。

但多數失智長輩沒有病識感、擔心遭受異常眼光，或有被害妄想等精神行為，而抗拒到醫院接受失智鑑定。此類情況又以輕、中度失智症者最為明顯，甚至有家屬直言「到醫院就像上刑場。」加上大部分家屬有工作，必須請假才能陪同失智長輩到醫院。

▲▼「銀髪智慧門診」一站式服務，只要半天時間，就能完成相關檢查，大幅減少到院次數。（東基醫院提供，下同）

依失智鑑定流程，從掛號看診到最後看報告，往往要到醫院三、四趟。東基失智共照中心今年一月起針對困難就醫長輩，試辦「一站式」鑑定流程。經由個管師的安排，長輩及家屬只要花半天的時間，就能完成所需的相關檢查，大幅減少到院次數。

「一站式」失智鑑定流程試辦以來，每個月約有六至八人使用該項服務。獨居南迴鄉鎮的六十九歲羅阿公出現疑似失智行為，經當地衛生所轉介，東基失智共照中心個管師聯繫上羅阿公遠嫁外縣市的女兒，「一站式」服務讓女兒返鄉陪羅阿公就醫檢查，「一次完成所有檢查真的好棒。」羅阿公經治療，並參加日間照顧中心的活動課程後，情緒暴躁、夜晚睡不好等失智行為減緩。

有鑑於家屬對「一站式」的反應良好，為鼓勵更多家有疑似失智又排斥到醫院的長輩就醫，七月七日起開設「銀髮智慧門診」。經神經內科醫師施昱丞初步診斷、神經學檢查，接著由個案管理師進一步安排電腦斷層掃描及空腹抽血檢查，臨床心理師亦於當天完成心理評估。日後再由家屬陪同長輩至門診，與醫師討論報告結果及後續治療。

東基失智共照中心自2021年四月成立迄今年五月，已收案兩百七十二人，以輕度最多，其次依序為中度、極輕度、重度，疑似個案僅有五人。

施昱丞醫師指出，失智症又合併精神行為症狀（BPSD），最讓家屬感到困擾，甚至覺得不可理喻。然而，失智症早期最明顯的症狀為記憶力衰退，易被認為是自然的老化現象。若能及早確診，極輕度、輕度的病人，使用適當藥物，再多參與社區活動，情緒及行為都有明顯的進步。

施醫師呼籲，若發現家中長輩的常重複發問或購物、容易忘記近期發生的事、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事物、在自家周圍迷路而找不到回家的方向、會誤認鏡中的自己是另一個人、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱，或者變得比較被動、對喜歡的事物失去興趣、容易不尋常的生氣或激動反應等情況出現時，可至東基「銀髮智慧門診」尋求協助。

台東基督教醫院特別提醒，因需抽血檢查，看診前一晚十二點後請空腹。服務電話是（089）960888分機1201。
 

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