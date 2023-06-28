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登革熱及日本腦炎病例上升！　花蓮縣府籲出國旅遊做好防蚊措施

▲防治登革熱要落實清除孳生源四大訣竅。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

防治登革熱要落實清除孳生源四大訣竅。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著學生暑期假期將近，家長安排出遊的機會逐漸增加。然而，目前正值登革熱和日本腦炎的流行期，加上各地氣溫偏高且時有降雨，病媒蚊在環境中的密度已經上升。花蓮縣政府特別呼籲民眾在外出或前往東南亞等登革熱流行地區旅遊時，務必落實防蚊措施，同時在國內高風險地區出遊後或返國後也要進行自我健康監測。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據疾病管制署統計數據，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，因此，在規劃出遊時，民眾應事先查詢了解各地的疫情情況，並在登革熱流行區域實施相應的防蚊措施。另外，國內已有6例日本腦炎確定病例，其中1例為本縣民眾，且該個案活動地附近有豬舍等高風險場域。提醒鄉親，登革熱和日本腦炎的傳染途徑皆為病媒蚊傳播，且各年齡層都存在感染風險。因此，呼籲務必提高警覺，避免在病媒蚊吸血高峰期間進行戶外活動，若外出應做好防蚊措施，切勿掉以輕心。

▲防治登革熱要落實清除孳生源四大訣竅。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

日常居家應經常巡檢室內外可能積水的容器。
 
朱家祥指出，登革熱是一種傳染病，主要由登革病毒通過病媒蚊傳播，蚊子叮咬對象無選擇性，一旦有登革病毒進入社區且周圍環境存在病媒蚊的孳生源，就有可能引發登革熱流行。登革熱的潛伏期通常為4至7天，典型症狀包括突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮膚出疹等。如果連續感染不同型別的登革病毒，可能導致更嚴重的症狀。沒有及時就醫或治療的情況下，登革熱的死亡率可高達20%以上。

花蓮縣衛生局再次呼籲鄉親按時接種疫苗，包括接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往花蓮慈濟或部立花蓮醫院掛旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。

▲防治登革熱要落實清除孳生源四大訣竅。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

生活周遭環境應經常刷洗，去除蟲卵。
 
民眾戶外踏青請加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑（含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分），家中裝紗門和紗窗也有助於防止蚊蟲進入室內。清除登革熱孳生源四大訣竅－澈底落實「巡、倒、清、刷」：
1.「巡」─經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。
2.「倒」─倒掉積水，不要的器物予以丟棄。
3.「清」─減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。
4.「刷」─去除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

民眾如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、皮膚出疹等疑似症狀，應儘快就醫並主動告知醫師旅遊活動史，以提供醫師臨床診斷的參考，衛生局希望透過這些提醒和措施，讓民眾能夠做好防蚊工作，減少感染的風險，保障大家的健康和安全。

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