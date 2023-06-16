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大陸 大陸焦點 特派現場

擬真「美女」機器人亮相上海　雙手能握實物...精通八種語言

▲大陸一款擬真度極高的美女機器人亮相上交會。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸一款擬真度極高的美女機器人亮相上交會。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一款外型擬真度極高的「美女」聊天機器人近日在上海國際技術進出口交易會（上交會）上展示，引起外界注意。這款人形機器人有著精緻五官和齊肩長髮，不僅外觀，連皮膚觸感都像真人一樣柔軟，同時，她還擁有類似真人的表情和視覺模擬，全身上下的50個關節，也方便她靈活的手握實物。

▲大陸一款擬真度極高的美女機器人亮相上交會。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，展台工作人員介紹，清寶引擎機器人的創始團隊來自清華大學和A股上市公司高管，團隊擁有雲端大腦、關節伺服電機、運動控制、頭部微表情、自主導航避障、語音大模型等核心技術。

清寶引擎機器人公司創辦人兼CEO王磊表示，這款機器人可透過「視覺」識別和表情分析，了解人類的情緒，再藉由AI產生交互方案，「它具有人機交互、人臉識別和跟蹤、圖形識別、情感識別、動作規劃和機器人學習、遠程控制、自動導航和自動充電等強大功能。」

王磊提到，這款聊天機器人還擁有陪伴的功能，透過自研的語言模型，「她」可以回答各式各樣的問題，「看到別人不開心的時候，它會加入算法，講一些開心的事情；如果對方很開心，它便會讚揚他。」

王磊透露，機器人擁有非常先進的靈巧手，可以實現抓起水杯、藥品、手機、筷子等物品，「機器人的靈巧手還可以作為殘疾人的智能（智慧）手臂，技術已達世界同類產品水平。」

王磊強調，這款機器人可應用的場景很多，包括餐飲、展廳等，預計很快就會進入家庭，「現在用在文旅場景下會更多，它可以穿不同的服裝，可以講八種以上的語言，接下來，機器人會在醫院應用導醫導診，輔助醫生工作。」

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