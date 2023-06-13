花蓮慈院「智能實驗室」檢驗效率佳　獲頒頒國家品質標章

▲花蓮慈院打造「智能實驗室」，檢驗效率優於其他醫學中心且座位寬敞明亮，減少病人抽血的緊張感。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院臨床病理部檢驗醫學科協同醫院各領域及合作廠商共同打造「智能實驗室」，病患平均抽血等候時間從9.4分鐘減少51.1%，僅剩4.6分鐘；高齡友善窗口平均等待時間更僅1.8分鐘，優於其他醫學中心，獲國家生技醫療產業策進會第25屆SNQ國家品質標章。

▲智能實驗室，結合「檢驗門診簽收系統」、「備管系統」與「自動報到機」，優化門診醫學檢驗的排程與叫號系統。

檢驗醫學科業務包括抽血檢查，血液、尿液檢驗外，還有骨髓配對、毒藥物檢驗、分子生物檢驗、精準醫療檢驗等，品管檢驗師黃靖淳表示，檢驗醫學科自2017年規劃智能實驗室，2019年動工，2021年啟用，結合「檢驗門診簽收系統」、「備管系統」與「自動報到機」，優化門診醫學檢驗的排程與叫號系統。

▲引進「檢體傳送機器人」，沿著軌道傳送檢體，能減少人員接觸檢體與移動中檢體傾倒的機會，降低檢體間交叉感染的風險。

此外，建構全台灣醫學中心首座尿液軌道傳送系統，簡化病患繳交尿液檢體流程，過去病人因採集尿液過程跌倒之異常事件下降至零，更提升病人滿意度由81.5%至94.7%，黃靖淳說，改善檢驗流程之後，不只提升病人的隱私與安全，更精簡人力資源運用，提升病人服務品質。

抽血櫃檯串接門診系統與尿液採檢系統，黃靖淳醫檢師提到，這些系統並非花蓮慈院獨有，但以醫療資訊系統（HIS）銜接採血室備管系統（TMC），可以提供前置備管功能，病人憑檢驗單條碼報到後，採血管也會同步印上專屬條碼送到醫檢師桌面，大幅減少醫檢師手動貼條碼的工作量。

▲建構全台首座尿液軌道傳送系統，提供病人採集尿液後，投放檢體不用離開廁所，不只便利也保障病患的隱私。

大部分的醫院抽血是認健保卡，但在花東地區長者常會看很多科別，往往要花好幾次時間抽血，運用資訊整併合病人不同就醫科別、看診時間後才準備抽血管，病人可以一次把血抽齊，而且中央管理系統可隨時確認檢體是採檢、輸送、送檢、或是已收件的狀態。

現在的抽血檢驗不僅依序叫號，並規劃急件、輪椅族、高齡友善族、嬰幼兒等優先區；「尿液軌道傳送系統」是直接將加蓋的採檢管送到實驗室，而且提供輪椅族無障礙坐式馬桶，檢體可就近放置盥洗室外「檢體傳送箱」自動送實驗室，讓長者不需來回走動繳交檢體，亦可更迅速安全的把檢驗報告送出去，醫師門診時就可提早看到報告。