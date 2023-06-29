砸220億補學費落實教育平權　陳建仁：0到22歲都有國家養育栽培

記者陳家祥／台北報導

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，推動減免私立大專學雜費3.5萬，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套。對此，行政院長陳建仁說，從0到6歲國家一起養，到今天報告的縮短公私立大專院校學雜費差距，就是要讓台灣每一個孩子從0歲到22歲都能獲得國家的養育栽培。

▲行政院院會後記者會宣布教育新制，左為政院發言人林子倫，右為教育部長潘文忠。（圖／記者陳家祥攝）



針對「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，行政院發言人林子倫轉述，院長陳建仁表示，人才是國家競爭力的根本，以經濟、數位國家發展主軸的台灣，人才培育是重中之重，隨著少子女化的人口變遷，協助家長養育兒女、栽培人才一直是蔡總統2016年上任以來的努力目標。

陳建仁說，教育是十年樹木百年樹人的志業，從0到6歲國家一起養，到今天報告的縮短公私立大專院校學雜費差距，就是要讓台灣每一個孩子從0歲到22歲都能獲得國家的養育栽培、都能得到量才適性的教育。

陳建仁表示，珍惜每一個孩子都是家庭社會國家的寶貝，努力縮短教育的城鄉落差、經濟落差，讓每一個台灣孩子都能更自由自在選擇自己喜歡的學校和科系，都能得到適才適所的培育，也都能成為台灣百工百業的明日之星。

陳建仁指出，藉著今天的方案為起點，努力落實教育平權、減輕學貸負擔、促進正常學習、回歸辦校特色，理想的教育體制革新除了要有設計周延的計畫方案，更要審視財政上的可行性。

陳建仁提到，近幾年在新冠肺炎的疫情下，加上美中貿易的衝突、台商回台投資增加、國際通膨升息、全球供應鏈改變的影響等，大環境的變遷，政府嚴守財政紀律，也積極推動經濟發展，企業界也都有亮麗的表現，讓我國的歲入歲出賸餘從2017年開始由負轉正，連續5年破千億，去年甚至近5000億。

陳建仁說，政府優先將資源投入下一代，從0到6歲提高育兒津貼發放，擴展平價教保托育服務、提高幼兒園師生比，總計投入經費超過3100億。隨著財政資源的充裕，繼續拓展提升高中以下校園環境改善，努力促進教育平權、照護偏鄉經濟弱勢學生，總共投入超過1500億。

陳建仁表示，今天的方案，全面落實高中高職免學費，讓每一位學生都能得到全額學費補助。另外，為擴大照顧18到22歲的大專學生，以定額減免私立大專學雜費差額，縮短公私立大專的學雜費差距，加碼補助公私立大專經濟弱勢學生學雜費，幫助更多弱勢學生。

此外，經濟就學貸款申貸、還款措施，減少剛畢業學貸族的經濟壓力。唯有完整的配套，才能真正落實教育平權，讓每個孩子都不受限於經濟壓力，選擇自己所愛的學校和科系，也讓公私立大專都能發展特色科系、發展學校特色、培育各行各業人才。

陳建仁說，教育改革創新方案都是依照實際需要，有目標有計畫、循序漸進，這方案的220億經費，也以額外編列經費支應，不會排擠現有教育預算，也不會增加學校負擔，請教育部在方案上路後，務必做好相關細節規畫，以最便民的方式抵扣學雜費。