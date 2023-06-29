砸220億補助學費　教育部：列入常態性預算

記者陳家祥／台北報導

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，預計投入220億預算，推動減免私立大專學雜費3.5萬，並搭配加碼補助公私立大專經濟弱勢學生、高中職全面免學費以及精進就學貸款申貸還款措施等3項配套。外界關注補助是否無法長久，教育部長潘文忠也說，未來會列入常態性的年度預算做編列。

▲教育部長潘文忠出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



針對220億預算的財源，潘文忠說，整個行政院的計畫包含經費籌措，院長、主計長都經過整體評估，這是要做更長期性的推動，今天在院會當中盧市長也表達全力支持這樣幫助學生促成教育平權的方案，也提醒這部分應該要永續、長期性推動。

潘文忠說，院長也裁示，經過財政上的調度，會以外加持續性的預算來推動，主計總處也支持這樣的方案，因此，這個方案所需的經費不會排擠到原來的預算。經費來源則由主計總處在預算內做調度支應。

潘文忠提到，為什麼會經過行政院跨部會包含主計總處，對有關拉近公私立大專學費的專案做研議，「也確定這部分，未來會在常態性的年度預算，像馬上要籌編的是113年預算，會反映這個專案所需的經費，也就是為什麼要做外加型的預算」。