時力指「私校生補貼」是近年最合理政策　「但到選舉才想起來？」

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，推動減免私立大專學雜費3.5萬，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套。對此，時力表示，這是民進黨政府近年最具合理性的一項擴大支出政策，然而為什麼執政七年不做，選後才要做？

對該政策，行政院長陳建仁表示，今天的方案，全面落實高中高職免學費，讓每一位學生都能得到全額學費補助。另外，為擴大照顧18到22歲的大專學生，以定額減免私立大專學雜費差額，縮短公私立大專的學雜費差距，加碼補助公私立大專經濟弱勢學生學雜費，幫助更多弱勢學生。

陳建仁指出，經濟就學貸款申貸、還款措施，減少剛畢業學貸族的經濟壓力。唯有完整的配套，才能真正落實教育平權，讓每個孩子都不受限於經濟壓力，選擇自己所愛的學校和科系，也讓公私立大專都能發展特色科系、發展學校特色、培育各行各業人才。

對此，時代力量發言人余佳蒨表示，這是民進黨政府近年從濫發現金、租金補貼、房貸補貼一路大灑幣政策以來，最具合理性的一項擴大支出政策，然而為什麼執政七年不做，選後才要做？為什麼執政七年都沒看到家長、學生的沈重負擔，要選舉了才突然想起來？

余佳蒨強調，對的事情現在就要做，但不必等到選後再做。呼籲民進黨政府，發現金只要兩個月，減免私立大專學雜費、高中全面免學費不用拖到明年2月，趕快把預算案送來立法院審議，今年9月就可以啟動補貼減免，照顧青年學子。

