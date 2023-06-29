「3+1兵役方案」非強制　潘文忠：外界有些誤解

▲教育部長潘文忠出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

教育部日前拋出「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，推出「3+1方案」讓役男可選擇「3年讀書、1年當兵」，引發各界討論。對此，教育部長潘文忠29日說，「這部分不是強制每一位役男一定要用3+1模式，是支持希望多樣選擇、希望讓學更早進入職場，目前外界有些誤解」。

有關大學兵役3+1政策的討論，教育部長潘文忠說，考量到役男在就學期間如果經過評估，自己也願意做這樣的選擇，教育部是跟各大學校院做相當程度的討論，希望給自由意願選擇下的役男，可以利用在學期間在課業上做選修，包含一些各校所謂學分選修限制等，經過討論後希望透過學校學則的修正，支持這些有這些考量所需的學生。

「這部分不是強制每一位役男一定要用3+1模式，是支持希望多樣選擇、希望更早進入職場，目前外界有些誤解。」潘文忠強調，這是支持希望有這樣多樣選擇的學生，甚至考量4年後完成學業跟兵役，更早希望進入職場，這部分才是當時做這方面彈性選課上的考慮，目前外界可能有些誤解。

潘文忠說，目前各大學校院也正在針對這方面進行相關學則的修正，也會對未來在今年入學的學生做說明，讓同學們可以詳細考量未來就學期間是否要利用1年的時間服役。

潘文忠強調，教育部跟大學校院之間，是支持多元選擇下有多一個機會，不少學生或家長團體了解後也認為多一個選擇是支持的。