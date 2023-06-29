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念私大減免學雜費3.5萬「未排富遭質疑」　教長：考量「教育平權」

▲▼教育部長潘文忠與高教司長朱俊彰、國教署長彭富源一起宣布拉近公私立學校學雜費差距方案。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 教育部長潘文忠（中）宣布政院通過教育平權1+3方案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院會今（29日）通過「教育平權1+3方案」，方案主軸為定額減免私立大專院學雜費每年3.5萬元，但該方案卻沒有排富條款，引發外界質疑，教育部長潘文忠今接受聯訪時表示，主要基於「教育平權」理念出發，拉近公私立大專學雜費差距，減輕學生家長經濟負擔，也讓學生更適性選擇校系，同時也加碼協助弱勢與所得不足的學生。

行政院今天拍板通過教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，以定額減免私立大專學雜費3.5萬元為主軸，並搭配減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款等三項方案，這個「教育平權1+3方案」，預計明年2月實施。

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潘文忠今天下午在教育部公開說明「1+3方案」，但媒體質疑私大學雜費減免沒有「排富條款」，潘文忠表示，育兒津貼和托育補助也曾有排富，但在今年初取消，就是以「教育平權」思考，這次減免私立大專學雜費，政策出發點就是「教育平權」，希望接受教育時，避免考量家庭等因素而有差別待遇。

潘文忠進一步說明，針對弱勢、所得不足的學生，教育部也加碼協助，例如家庭年所得70萬以下，就讀私校除定額減免3.5萬元，還可減免2萬元，等於一年可減免5.5萬元，家庭年所得在70到90萬元之間，過去無減免學費，明年2月起，每年可減免5萬元。

面對私校減免學雜費，可能對部分國立大學招生產生影響，潘文忠也建議，國立大學應發展特色，教育部也會透過高教深耕計畫，持續協助和引導大學，希望學生能「擇其所愛」，大學也能發展自己的特色和強項。

▲▼教育部宣布補助私校3.5萬元，拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布拉近公私立學校學雜費差距方案，包括學貸精進措施。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布補助私校3.5萬元，拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

至於定額減免學雜費，是否會擴及私立大學研究所，潘文忠指出，當初綜合評估，目前階段，定額減免學雜費對象，優先鎖定大專校院學士階段，以及五專後二年為主，若就讀研究所，則可參與教師研究計畫。

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