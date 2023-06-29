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軍用卡車刮中保時捷...Taycan車門破大洞　網譏：志願役變終身役

▲▼軍用大貨車刮中保持捷！　網曝Taycan身價：志願役變終生役。（圖／網友提供）

▲一輛軍用卡車不小心擦撞保時捷引起討論。（圖／讀者提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹公道五路上昨日發生一起軍用卡車擦撞事件，一輛保時捷Taycan往竹東方向行駛，一旁的軍用卡車在變換車道時疑似視線死角加上距離太近，擦撞保時捷，保時捷左側車門破了個大洞，葉子板看起來也有損傷，維修廠透露，修車費恐要20萬起跳。

臉書社團近日有網友PO出一段保時捷受傷的畫面，只見保時捷左車門破了個大洞，肇事的軍用卡車則停在保時捷前方。據了解，兩人昨(28)日午間沿著公道五路往竹東方向行駛，變換車道時軍用大卡可能是距離沒抓好，沒發現一旁的昂貴保時捷，因此發生擦撞，有網友剛好路過附近，也將畫面上傳YouTube引起網友熱議。

▲▼軍用大貨車刮中保持捷！　網曝Taycan身價：志願役變終生役。（圖／網友提供）

▲遭創傷的冰晶藍Taycan基本選配成交價為520萬，從照片的車損來看，維修費至少要20萬起跳。

據保時捷官網顯示，Taycan系列雙馬達、四輪傳動，空車價402萬到880萬不等，這台遭創傷的冰晶藍Taycan基本選配成交價就要至少520萬，從照片的車損來看，維修費至少要20萬起跳。

因此網友也調侃肇事者「報告連長，我刮中保時捷了」、「志願役變終身役」、「賠死了」、「好會挑，這個兵真的名符其實天兵」。

▲▼軍用大貨車刮中保持捷！　網曝Taycan身價：志願役變終生役。（圖／翻攝臉書）

▲擦撞第一現場。（圖／翻攝臉書）

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