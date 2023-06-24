獨／離竹北氣爆3km！一開熱水就爆炸　他抱起2歲8個月女兒快逃

▲竹北市民代表陳禹同上午到民眾家勘災，下午回到家才發現自己也是受災戶。（圖／陳禹同提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北地區今日上午發生1戶民宅氣爆、15戶民宅火警、15戶民宅瓦斯外洩，不只竹北地區，甚至連新埔地區都受到影響，也傳出瓦斯外洩、火警意外。竹北市民代表陳禹同早上接獲通報，距離氣爆中心3公里外的一處民宅也發生熱水器爆炸，現場一片狼藉，更慘的是，陳禹同下午5時許勘災完畢，回到家才發現自己也是受災戶，熱水器突然發生爆炸，嚇得他一把抱起女兒就往外逃。

陳禹同說，早上8點多，太太準備開瓦斯煮早餐的時候聽到有異音傳出，且瓦斯爐一直點不著，他接著打開熱水測試，就發現熱水器上方冒出火花，但火花在熱水關閉後就消失，之後聽到友人的社區傳出氣爆，他才覺得不妙，趕快以訊息通知其他住戶、大樓主委轉告，提醒大家先不要開瓦斯、熱水。

陳禹同安頓好家人後即出門勘災。一民眾向他陳情，9點多聽到自家陽台傳出爆炸聲，同時間窗戶也被炸飛，民眾發現爆炸來自於陽台的熱水器，一旁的窗戶都被炸開，窗框嚴重變形、玻璃碎滿地，甚至因為高溫，陽台存放的一些塑膠用品全都融化，不過還好這起爆炸並未造成人員傷亡。

▲早上發現氣爆可能影響附近住戶時，陳禹同立即通知周邊社區不要使用瓦斯、熱水器。



之後陳禹同又陸續前往其他民眾家勘災，大約下午5時許，他結束活動回到家裡，正準備打開熱水幫女兒洗澡時，突然就聽到「砰」的一聲，嚇得他一把抱起2歲8個月的女兒快跑。

待現場平靜後，他走進陽台一看，發現陽台熱水器下方的進水管疑似被炸裂，不斷噴出水，熱水器則狂冒白煙，熱水器上方的排煙管也變形。

「勘災後才發現自己也是受災戶！」陳禹同說，沒想到他住在離氣爆中心3公里遠的地方也受到影響，還好當時太太沒有在陽台曬衣服，否則後果不堪設想，目前他只能先打包一下包袱，帶著老婆小孩先到外面洗澡，後續看怎麼搶修或向縣府申請賠償。

▲▼一民眾家熱水器發生爆炸，讓窗框嚴重變形、玻璃碎滿地，甚至連窗戶都飛出去。

▲▼陳禹同下午回到家要幫女兒洗澡時，一打開熱水器就聽到砰的一聲，接著紅圈處不斷冒出水、熱水器也不斷冒出白煙。