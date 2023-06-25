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獨／竹北氣爆16歲少年未脫離險境　經濟部規定最低投保金額曝

▲▼竹北氣爆第二日。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北氣爆第二日現場 。（圖／記者陳凱力攝）
記者陳凱力／新竹報導

「竹北氣爆」16歲少年於睡夢中被炸醒，全身91%燒燙傷，除了臉部之外，身上其他地方幾乎沒有「皮」，目前還在加護病房治療、尚未脫離險境，面對接下來的治療以及遙遙無期的復健，律師說，不論是財產損失或是6位傷者，都可以依民法向縣政府提出國賠。

同時也是協助日前「竹北天坑」受災戶的詹晉鑒律師解釋，氣爆6位傷者的賠償同樣和財損一樣依民法原則，分「所受損害」跟「所失利益」兩個部分。「所受損害」包括醫藥費、看護費等等「所受利益」就是譬如有年輕人因為這樣子造成無法工作的損失，包含他不能工作損失的月薪、還有因為這件事造成未來可能的勞動力減損，這些都算「所受利益」損失。不過，這部分還要看瓦斯公司有無投保產險、有沒有包括氣爆所造成的損害。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北氣爆現場。（圖／記者陳凱力攝）

詹晉鑒律師解釋，保險賠償的金額包括醫藥費、不能工作損失等等，前者也許不會太多，但是如果是求償「勞動力減損」的部分，要看傷者勞動力減損的百分比，乘上他的年薪，再乘上他可以工作到65歲這當中可以勞動的年數。舉例說明，譬如30歲的傷者勞動年齡距離65歲還剩下35年，以35歲為基數，乘起來其實蠻可觀，越年輕的求償金額就越大。以少年來說，假設他住院10個月，就可以向縣府求償10個月的月薪。

詹晉鑒說，如果瓦斯公司有保險的話，這個理賠就會由保險公司出，然後再來看他總共的「損害賠償」金額是多少，超過理賠限額的部分，再由縣政府出。

他解釋，所謂的「國賠」其實就是民事訴訟法，只是多了前面跟政府機關協商的程序，這個書面協議程序也是一定要做，6位傷者不論輕重傷都是一樣的處理，至少往好處想，向縣府求償比向公司求償好，因為公司可能會脫產，但縣府沒辦法。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲氣爆現場。

至於新竹瓦斯公司有沒有投保的部分，記者致電公司無人回應。但在經濟部能源局的網站公告：天然氣事業（指天然氣生產事業、天然氣進口事業及公用天然氣事業）應投保公共意外責任險。

公用天然氣事業投(續)保公共意外責任險之最低保險金額如下：
(一) 每一個人身體傷亡：新臺幣四百萬元。
(二) 每一意外事故傷亡及財物損失：新臺幣四千萬元。
(三) 保險期間總保險金額：新臺幣八千萬元。

▲▼詹晉鑒律師。（圖／記者陳凱力攝）
▲詹晉鑒律師。（圖／記者陳凱力攝）

►獨／離竹北氣爆3km！一開熱水就爆炸　他抱起2歲8個月女兒快逃 

►認定竹北氣爆是意外！新竹副縣長喊「沒辦法」：協助申請國賠 

►獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保 

►楊文科成鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網：一出國竹縣就有事

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