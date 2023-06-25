　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北氣爆發生第二天，許多民眾的生活依然受到影響。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府昨日針對竹北氣爆案，定調「非人禍，是意外」，並在會議上表示要幫所有受災戶提起國賠。詹晉鑒律師說，新竹瓦斯受到公權力行使，屬於公共設施，因此確實符合國賠要件，但是這次影響範圍很大，「受災戶」的身分認定才是最困難的，也提供一些建議給民眾自保。

「國賠」的說法引起各界討論，但不管最終調查結果，根據《國家賠償法》第 2 條中明確表示「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」以及第3條「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」，律師詹晉鑒說，本次的竹北氣爆，確實符合國賠的定義。

▲▼詹晉鑒律師。（圖／記者陳凱力攝）

▲詹晉鑒律師也是日前「天坑」受災社區的委任律師，對於代表民眾與公部門協商，有豐富經驗。

同時也是日前「竹北天坑」受災戶的委任律師詹晉鑒接受《東森新媒體ETtoday》獨家訪問時表示，新竹瓦斯屬於100%縣府公股，受到公權力行使，從廣泛定義來看，也是一個公權力行為，屬於公共設施、符合國賠要件。

不過民眾似乎對「國賠」有誤解，認為國賠是由中央政府出錢賠償，詹晉鑒說，實際上的「國賠」並不分中央或地方政府，縣政府賠錢的也稱做「國賠」，就像台北市政府出問題，也是跟台北市政府索賠。

他也解釋，這個「國賠」只是先由縣政府先出錢賠償，前期由納稅人先出，縣府之後還要進行「代位求償」，幫民眾跟瓦斯公司討這筆錢。

▲▼竹北氣爆第二日。（圖／記者陳凱力攝）

▲發生氣爆的大樓今日上午逐戶進行檢查。

「國賠的時間要多久？」詹律師說，國賠的流程一開始會有一個雙方書面先行的協議，就是雙方先確認、講清楚，不用打官司，用國賠之前的協議來達成和解，一般說來，只要政府（國家）自己認定自己有錯的話，這個國賠官司就不用打了。

「以縣府現在的態度，大概可以看得出他們已經是認賠的態度，所以這個官司基本上可以不用打了。」因此民眾應該很快可以得到賠償，只是「賠償的範圍」因為事關民眾的人身安危以及財產損失，他說，民眾提出損失的部分可能還是要自己證明。

據昨日縣府公布數據「受到氣爆影響的戶數約300戶、財損金額約300萬」，但實際上，有更多的竹北、新埔、湖口地區民眾因為瓦斯外洩無法開伙煮飯、開熱水器洗澡，甚至有不少民眾家中的熱水器發生爆炸的情形，詹晉鑒律師說，這就要看縣府的態度了，當民眾請求和縣府認定是有差距的時候，如果政府不買單，那就是打官司，請求法院來判斷。

▲竹北氣爆、陳禹同勘災，結果自己也成受災戶。（圖／陳禹同提供）

▲竹北市民代表陳禹同接到多起陳情，民眾家中的熱水器昨天發生爆炸，勘災後他回到家打開熱水準備洗澡時，熱水器突然發生爆炸、不斷冒出白煙，他自己也成受災戶。

「所以這個是有關政府的態度」詹律師說，其他受災民眾要打官司的話，一樣要經過這個跟縣府之間的協議程序，如果協議不成，那就直接進入到普通法院，直接向新竹地方法院提起訴訟，由法院來認定，他(民眾的財損)到底適不適用國賠。

所以，民眾還是必須要自己證明損害，例如熱水器、瓦斯爐或什麼，因為這次瓦斯瓦斯加壓站的異常有因果關係，只是，詹晉鑒說「離越遠(距離氣爆地點的區域)就越難證明」。

他提醒這一次受到瓦斯加壓異常有財損的民眾，可以拍照、錄影紀錄，至於要怎麼證明和瓦斯加壓站有關係，那就是民眾要說明，平日使用正常，但氣爆當天發生財損，最好拍照或錄影裡面，加上時間的證明，佐證事發是當天。

詹律師也坦言，民眾一般只能做到證明損害程度的部分，剩下的因果關係很難去證明，所以能留下所有單據、畫面、紀錄的，盡可能做最大證據的保存。

對於民眾財損向縣府求償的部分，有多次代表民眾與地方政府交涉經驗的詹晉鑒建議，受災民眾可以組成自救會，尋找專業律師提供協助，尤其在一些與公部門的溝通、認定上，律師可以用法律將事情簡單化，可以大幅減少許多無效溝通。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲氣爆發生當日。

►獨／離竹北氣爆3km！一開熱水就爆炸　他抱起2歲8個月女兒快逃

►認定竹北氣爆是意外！新竹副縣長喊「沒辦法」：協助申請國賠

►竹北氣爆！15宅起火、12宅瓦斯外洩　119專線被打爆

►竹北「多點氣爆+起火」搶救畫面曝　119急喊：勿抽菸遠離這區域

►獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／耀樂媽媽「提告炎亞綸3罪名」！　堅持1罪1罰：能告的都
洗衣機蓋子要關嗎？「洗衣店做法」曝　苦主認證：後來就照做
賈靜雯大女兒18歲了！「轉大人比基尼照」視角超火辣
直擊／山下智久、新木優子來了！桃機親切停5分鐘　粉絲擠爆
快訊／戴資穎封后！　拿下第五座冠軍
不排除退出總統大選？　柯文哲今喊：還沒找到理由
獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

楊文科成新竹鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網驚：一出國就有事

探測器逐戶檢測竹北氣爆受災社區　警消：瓦斯數值均已歸零

遊大雪山遇雨霧擋視線！休旅車右輪卡1m深水溝　警急救援脫困

竹北大樓氣爆初驗「結構安全無虞」　檢啟動偵查約談相關人員說明

獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保

化療嬤帶身障兒住療養院　所長幫募21萬...一句話全場眼眶紅了

快訊／高雄工安意外！工人「誤觸電箱」觸電　送醫搶救亡

雞肉加工廠雇用15逃逸移工！老闆最重開罰75萬　移民署說話了

穿插嬌喘、親吻聲…老公行車紀錄器藏「18分鐘撞擊片」！正宮心碎

小三車內「擦槍」90秒…人夫陶醉樣全都錄！結髮20年正宮心碎

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

楊文科成新竹鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網驚：一出國就有事

探測器逐戶檢測竹北氣爆受災社區　警消：瓦斯數值均已歸零

遊大雪山遇雨霧擋視線！休旅車右輪卡1m深水溝　警急救援脫困

竹北大樓氣爆初驗「結構安全無虞」　檢啟動偵查約談相關人員說明

獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保

化療嬤帶身障兒住療養院　所長幫募21萬...一句話全場眼眶紅了

快訊／高雄工安意外！工人「誤觸電箱」觸電　送醫搶救亡

雞肉加工廠雇用15逃逸移工！老闆最重開罰75萬　移民署說話了

穿插嬌喘、親吻聲…老公行車紀錄器藏「18分鐘撞擊片」！正宮心碎

小三車內「擦槍」90秒…人夫陶醉樣全都錄！結髮20年正宮心碎

楊文科成新竹鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網驚：一出國就有事

瓦格納叛亂喊卡快到眾人看傻　美CIA前主管分析幕後：還沒結束

電油糖水4家國營事業獎金可望領4.4個月　經濟部：尚待行政院核定

隱藏1氣味「可讓蚊子找不到你」　美專家破解蚊子吸血前流程

快訊／耀樂媽「強硬提告炎亞綸3罪名」！怒：能告的都告　檢方受理偵辦

保鮮膜「3種用法」＝吞毒！一堆人包錯了　罹婦科癌王風險增

鋼彈~是希望之光！日本推《水星的魔女》短T、還原風靈跳舞名場面

下飛機「被緝毒犬盯上」搜出違禁品　她曝原因粉絲讚：超幸運！

外出突然下大雨！路邊偶遇「一袋柯基」　獸醫笑：還貼心挖鼻子洞

人口移出大縣「房價不影響」　預售單價照衝4字頭

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

16歲少年遭氣爆炸傷全身血！鄰居嬤：救救他

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

男闖紅燈「連閃3車」！遭貨車撞昏迷

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

竹北氣爆！嬤目睹重傷少年借浴室…喊：我好衰

即／台74線3車連撞釀火燒車　1男上15%2度燒傷

駕駛連人帶車墜停車塔B3　被壓2.5hrs

獨／離竹北氣爆3km　他一開熱水就爆炸

警下班用老婆名義檢舉違規　遭記過提告

竹北下午再增6起通報　民眾恐慌

竹北連環氣爆！　市長深夜最新回應

即／超商浩克摩鐵怒砸原因曝！妻曝：不捨她被霸凌

5億高中生假結婚起訴　賴母需2條件可獲全數遺產

更多熱門

相關新聞

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動一日叛變後，據央視軍事報導指出，當地時間6月24日早7時，位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管，現場人員荷槍實彈。俄執法人員已在現場帶走數名瓦格納公司工作人員，現在大樓已經禁止出入。現場俄羅斯執法人員拒絕接受央視記者採訪。

普丁震驚！普里格津挺進莫斯科　瓦格納完了

普丁震驚！普里格津挺進莫斯科　瓦格納完了

普丁生涯最大恥辱！烏軍反攻政變蓄勢待發

普丁生涯最大恥辱！烏軍反攻政變蓄勢待發

台中2男違規互撞！騎士噴飛車全毀

台中2男違規互撞！騎士噴飛車全毀

17歲少女機車雙載挨撞　後座腦出血搶命中

17歲少女機車雙載挨撞　後座腦出血搶命中

關鍵字：

竹北國賠影音

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

已婚大咖戲劇小生爆開房知名女星！5身份線索曝

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面