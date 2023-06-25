獨／竹北氣爆符合國賠！「受災戶」認定最難　律師建議這樣自保

▲竹北氣爆發生第二天，許多民眾的生活依然受到影響。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府昨日針對竹北氣爆案，定調「非人禍，是意外」，並在會議上表示要幫所有受災戶提起國賠。詹晉鑒律師說，新竹瓦斯受到公權力行使，屬於公共設施，因此確實符合國賠要件，但是這次影響範圍很大，「受災戶」的身分認定才是最困難的，也提供一些建議給民眾自保。

「國賠」的說法引起各界討論，但不管最終調查結果，根據《國家賠償法》第 2 條中明確表示「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」以及第3條「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」，律師詹晉鑒說，本次的竹北氣爆，確實符合國賠的定義。

▲詹晉鑒律師也是日前「天坑」受災社區的委任律師，對於代表民眾與公部門協商，有豐富經驗。

同時也是日前「竹北天坑」受災戶的委任律師詹晉鑒接受《東森新媒體ETtoday》獨家訪問時表示，新竹瓦斯屬於100%縣府公股，受到公權力行使，從廣泛定義來看，也是一個公權力行為，屬於公共設施、符合國賠要件。

不過民眾似乎對「國賠」有誤解，認為國賠是由中央政府出錢賠償，詹晉鑒說，實際上的「國賠」並不分中央或地方政府，縣政府賠錢的也稱做「國賠」，就像台北市政府出問題，也是跟台北市政府索賠。

他也解釋，這個「國賠」只是先由縣政府先出錢賠償，前期由納稅人先出，縣府之後還要進行「代位求償」，幫民眾跟瓦斯公司討這筆錢。

▲發生氣爆的大樓今日上午逐戶進行檢查。

「國賠的時間要多久？」詹律師說，國賠的流程一開始會有一個雙方書面先行的協議，就是雙方先確認、講清楚，不用打官司，用國賠之前的協議來達成和解，一般說來，只要政府（國家）自己認定自己有錯的話，這個國賠官司就不用打了。

「以縣府現在的態度，大概可以看得出他們已經是認賠的態度，所以這個官司基本上可以不用打了。」因此民眾應該很快可以得到賠償，只是「賠償的範圍」因為事關民眾的人身安危以及財產損失，他說，民眾提出損失的部分可能還是要自己證明。

據昨日縣府公布數據「受到氣爆影響的戶數約300戶、財損金額約300萬」，但實際上，有更多的竹北、新埔、湖口地區民眾因為瓦斯外洩無法開伙煮飯、開熱水器洗澡，甚至有不少民眾家中的熱水器發生爆炸的情形，詹晉鑒律師說，這就要看縣府的態度了，當民眾請求和縣府認定是有差距的時候，如果政府不買單，那就是打官司，請求法院來判斷。

▲竹北市民代表陳禹同接到多起陳情，民眾家中的熱水器昨天發生爆炸，勘災後他回到家打開熱水準備洗澡時，熱水器突然發生爆炸、不斷冒出白煙，他自己也成受災戶。

「所以這個是有關政府的態度」詹律師說，其他受災民眾要打官司的話，一樣要經過這個跟縣府之間的協議程序，如果協議不成，那就直接進入到普通法院，直接向新竹地方法院提起訴訟，由法院來認定，他(民眾的財損)到底適不適用國賠。

所以，民眾還是必須要自己證明損害，例如熱水器、瓦斯爐或什麼，因為這次瓦斯瓦斯加壓站的異常有因果關係，只是，詹晉鑒說「離越遠(距離氣爆地點的區域)就越難證明」。

他提醒這一次受到瓦斯加壓異常有財損的民眾，可以拍照、錄影紀錄，至於要怎麼證明和瓦斯加壓站有關係，那就是民眾要說明，平日使用正常，但氣爆當天發生財損，最好拍照或錄影裡面，加上時間的證明，佐證事發是當天。

詹律師也坦言，民眾一般只能做到證明損害程度的部分，剩下的因果關係很難去證明，所以能留下所有單據、畫面、紀錄的，盡可能做最大證據的保存。

對於民眾財損向縣府求償的部分，有多次代表民眾與地方政府交涉經驗的詹晉鑒建議，受災民眾可以組成自救會，尋找專業律師提供協助，尤其在一些與公部門的溝通、認定上，律師可以用法律將事情簡單化，可以大幅減少許多無效溝通。

▲氣爆發生當日。