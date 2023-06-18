這輛保時捷太慘！遭潑紅漆車窗全遭砸破　中壢警回應了

▲保持捷「帕拉梅拉」遭人惡意潑漆及敲破所有車窗。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾貼網在桃園市中壢區領航南路一段路邊，驚見保時捷「帕拉梅拉」遭不名人士惡意潑紅、米黃油漆後，還將所有車窗全部敲破，簡直是慘不忍睹，並打油詩稱「街頭車艷淒然、車窗破碎漆染邊；昔日風華如夢逝、銀輝車身憔悴顯」實在很慘，警方獲報後主動偵辦釐清，已通知車主前來說明，並掌握相關涉案人員正通知到案說明。

▲▼中壢警方獲報主動偵辦並掌握等定人士，陸續通知到案說明。（圖／中壢警分局提供）

這部保時捷小客車於昨晚遭不明人士潑漆和敲破所有車窗，照片中紅色油漆潑灑整個車身，讓人看到慘不忍睹，有民眾於今日清晨帶家人吃早餐時，目睹帕拉梅拉基本款即高達4、500萬以上名車，呈現此慘狀，也PO網打油詩「街頭車艷淒然、車窗破碎漆染邊。昔日風華如夢逝，銀輝車身憔悴顯。誰知原因何處尋？隱痛心情難寄訴，是嫉妒眼紅狂恨、還是無知肆意苦？」

對此，中壢分局青埔派出所所長楊文豐表示，警方於昨（17）日21時許，獲報在中壢區領航南路一段有自小客車遭毀損，立即派員主動偵辦釐清。目前已聯繫吳姓車主儘速來所報案，並已掌握相關涉案人員身分，警方將陸續通知相關人等到案說明。