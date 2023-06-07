獨／名醫開保時捷被控撞女騎士肇逃　3理由不起訴...現場影像曝

記者黃宥寧／台北報導

神經外科名醫杜永光，遭控駕駛新車要價524萬起的保時捷Panamera行駛在士林區忠誠路時，因超越前方機車，不慎撞擊郭姓女騎士搭載王姓女友人左腳踝後駕車離去，警方則依肇事逃逸罪將杜函送法辦。偵查時，杜稱「我不可能擦撞到被害人的腳」，士林地檢署偵結予以不起訴，理由曝光。

▲名醫杜永光去年擺脫外遇訴訟，又遭騎士控他駕駛保時捷panamera肇逃。（圖／記者黃宥寧翻攝）

75歲杜永光今年3月1日晚間，駕駛擁超猛爆馬力的黑色保時捷Panamera，沿士林區忠誠路2段207巷行駛，為超越前方同向騎Gogoro的郭姓女騎士卻不慎擦撞其車輛，導致機車左側車身擦傷，更釀騎士後載的王姓女友人左腳踝受傷。杜肇事後並未停車留在現場等待警方處理並協助就醫，而是繼續駕車離開。

▲名醫杜永光開保時捷不慎擦撞騎士後，直接駕車離開現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方根據現場事故照、被害人說法等，認杜永光涉肇事逃逸，將他函送法辦。

偵查時，杜辯稱，當天駕駛車輛不知道為何機車偏到中間，閃燈後，機車仍往中間靠，故從機車左側超車，沒有撞到機車，更強調「我認為不可能擦撞到被害人的腳」。

郭姓女騎士到庭說，當天騎車行經該路段準備左轉，杜的車輛從左方超過去，右側後車門後方的葉子板擦撞到她的車，並撞到王姓友人的腳。

檢方認王姓女子傷勢是在左側腳踝後側，該處是機車左飛旋踏板，考量傷勢並非重大，機車擦撞處也無明顯凹陷等，杜男未察覺事故，也非不無可能，杜在主觀上是否知道發生本件車禍事故，尚屬有疑，難僅以被害人因遭車輛擦撞後有傷勢，杜駕車離開就認為他有肇事逃逸故意，依罪嫌疑尚有未足，予以不起訴處分。

▲郭姓女子騎乘電動機車搭載王姓女友人與杜永光發生擦撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

享譽國際的杜永光是台大醫學博士，醫術精湛，曾是「世界腦血管外科學會理事長」、「亞澳神經外科醫學會理事長」、「台灣神經外科醫學會理事長」、「台灣腦中風學會會長」資歷顯赫。