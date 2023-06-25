楊文科成新竹鎮縣之寶！颱風、氣爆都不在　網驚：一出國就有事



▲網友發現，楊文科只要一出國，新竹縣就會出大事。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市昨日早上發生氣爆意外，只是一整個早上都不見縣長楊文科，議員邱靖雅則在臉書透露「縣長在國外」，當日下午的會議上，媒體問到楊文科行蹤，副縣長陳見賢則回答「他確診」，未料晚間邱靖雅議員就PO文「領頭羊回國坐鎮」。

2019年9月30日中颱「米塔」襲台。當時楊文科就被網友發現， 29日早已帶領縣府一級主管到義大利考察，其中包括現任瓦斯公司總經理、當時的農業處長邱世昌，行程中還安排「Outlet」、「酒莊」，引起討論。

▲米塔颱風時，楊文科被發現29日早已帶領縣府一級主管到義大利考察，其中包括現任瓦斯公司總經理、當時的農業處長邱世昌。（資料圖／翻攝臉書）

2023年3月新竹縣主辦「全中運」。竹東網球場因場地疏失造成選手受傷，楊文科再被爆料，「前一天還出國跑到紐西蘭考察」，後來他也澄清，自己人在國內，沒有出國，原訂3月7日至14日的國外考察已緊急喊卡。

▲竹北天坑發生隔日楊文科前往日本，還被民眾發現只現身約5分鐘。（資料圖／市民代表陳禹同提供）

2023年4月27日「竹北天坑」。一台交車不到一個月的全新特斯拉被吞進洞哩，當天早上楊文科現身不到5分鐘即快閃，隔天繼續既定行程，率前新竹縣縣長邱鏡淳、在地藝術家等約170人搭機前往日本宮崎縣進行藝術文化暨觀光交流。

▲副縣長陳見賢昨日在會議上告訴媒體，楊縣長確診。（圖／記者陳凱力攝）

2023年6月24日「竹北氣爆」。直到下午一點的應變會議，楊文科仍未出現，甚至連更早之前的端午節「龍舟大賽」都沒出席。因新竹縣議員邱靖雅PO文「縣長在國外，總經理在外地，縣政府由產發處、消防局、瓦斯公司成立三級應變中心」才曝光楊文科不在台灣。

當天下午的會議上，媒體問到楊文科行蹤，副縣長陳見賢先是說「等一下就來了、他等一下就來了，他之前確診」，後來拿起麥克風表示「縣長很關心、持續都有跟我們通電話…這種事情在端午節的連假發生，這種事情誰也不願意，但是這個也不是人為的因素啦…」

今日上午楊文科也親自面對媒體，回應，確診是事實，上周確診，並表示「我做事坦蕩蕩，也是說到做到，相信所有的鄉親對我們做的事情都會有感」。