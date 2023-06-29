美航空起落架未開啟！全機乘客「防撞姿勢」急迫降　機上畫面曝光

▲飛機準備緊急迫降，全機乘客保持防撞姿勢。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空（Delta）一架客機28日在降落時，前起落架未正常開啟，整架飛機緊急降落時用力撞向地面，而從曝光的畫面可以看到，機上乘客全都保持迫降時的防撞姿勢，場面看起來十分緊張，所幸未造成任何人員傷亡。

JUST IN - Video from inside Delta flight 1092 plane that landed with broken nose gear “up” at Charlotte Douglas International Airport pic.twitter.com/iZ6fYr60TD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 28, 2023

根據《紐約郵報》報導，達美航空一架波音717客機28日從喬治亞州的亞特蘭大起飛後，由於前起落架未正確打開，因此飛機緊急在北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）迫降，而當時機艙內的畫面也在推特曝光。

從乘客錄下的影片可以看到，當時飛機正接近機場跑道，而全機的乘客都採取膝蓋併攏、頭靠前座的「防撞姿勢」等待飛機迫降。拍攝影片的乘客表示，「情況沒有很糟，飛機刮了地面一下，接著滑行後停了下來。」

So Thankful for God’s protection today. I was seat 1B. @CLT Airport as @Delta flight 1092 safely lands without landing gear extended. Kudos to the skilled pilots and crew for their quick response and ensuring the safety of 96 passengers on board. #DL1092 #SafeLanding pic.twitter.com/YNnDjlROvE — Gary Gibbs (@GaryLaneGibbs) June 28, 2023

此航班共載有96名乘客，另外還有2名機師和3名空服人員，所幸飛機迫降後沒有傳出傷亡；另外一名乘客吉布斯（Gary Gibbs）也分享了降落後的畫面，只見所有乘客都冷靜地從機上走下來，情況相當和緩。

達美航空也在聲明中指出，這種故障情況相當少見，但機組人員在專業培訓之下，協助乘客安全降落，「沒有什麼比客戶和員工的安全還重要。」目前機場人員已經將飛機移至安全地點，等待進一步調查。