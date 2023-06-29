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美「體操女王」從小慘遭性侵　東奧退賽後消失2年！即將回歸賽場

▲▼ 美國體操女皇拜爾斯（Simone Biles） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操女王拜爾絲在里約奧運奪下4金1銅的創紀錄佳績。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）在2016里約奧運橫掃4金1銅，上屆東京奧運卻因心理因素退出5項決賽，以1銀1銅作收。退賽原因或與多年來性侵超過156人的美國體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）有關，拜爾絲正是受害人之一。如今2年過去，美媒發現拜爾絲註冊報名參加8月一場熱身賽，即將回歸賽場。

▲▼美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）。（圖／路透）

▲拜爾絲在東京奧運宣布退賽。（圖／路透）

根據BBC、每日郵報報導，美國體操隊的前隊醫納薩爾在30年職業生涯中，性侵超過156名體操運動員，且在一所高中與體操社團任職時也多次性侵，被判175年徒刑。美國體操明星選手拜爾絲2019年曾透露，自己因性侵創傷而接受治療。2021年東京奧運時，拜爾絲在完成跳馬後因心理健康問題退出女子團體決賽，隨後在6項決賽中退出了5項，僅參加了平衡木項目，最後拿下1銀1銅。

拜爾絲後來解釋， 自己發生了「空中失感」導致進行空中翻滾時無法判別方向，無法控制身體是最讓她崩潰的，而且安全上也堪憂。但關於退賽的決定，她表示自己並不後悔，「如果因為我的退賽能讓其他運動員也意識到，自己有說出不舒服的感受的權利，那麼奧運退賽不算是大的代價。」奧會結束後她宣布將暫停體操運動，但並不是要退役。

▲美國體操隊性侵案，體操女王拜爾絲等多名選手出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操隊爆發性侵案，體操女王拜爾絲等多名選手出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

當時另一名前體操選手聲援拜爾絲，「我們說的是同一個女孩，她在整個童年和青少年時期都被她的隊醫猥褻。那個女孩在24歲之前所承受的創傷比大多數人一生中所經歷的還要多。」後來拜爾絲與其他美國體操女將們一同出庭作證，指控納薩爾的性侵罪行，以及FBI與美國體操隊、奧委會長期忽視犯罪。

▲▼美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）東京奧運後休息長達2年，被揭露已登記報名2023年8月的美國體操經典賽。（圖／翻攝自IG／simonebiles）

▲拜爾絲在東奧後休息長達2年，2023年4月與美式足球聯盟（NFL）選手歐文斯（Jonathan Owens）結婚。（圖／翻攝自IG／simonebiles）

據《華爾街日報》揭露，現年26歲的拜爾絲已經註冊報名將於8月4日至5日舉行的美國體操精典賽（U.S. Classic），而這同時也是美國全國體操錦標賽的熱身賽。但美國體操協會表示，註冊並不能保證參加。儘管目前並沒有拜爾絲回歸體場賽場的進一步細節，但這次報名參賽可能會為她打開明年參加2024巴黎奧運的機會大門，這將可能是她生涯第三度挑戰奧運殿堂。

▼拜爾絲被媒體揭露已登記報名2023年8月的美國體操經典賽。（圖／翻攝自IG／simonebiles）

▲▼美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）東京奧運後休息長達2年，被揭露已登記報名2023年8月的美國體操經典賽。（圖／翻攝自IG／simonebiles）

►美前奧運體操隊「狼醫」性侵156女　FBI縱容逞慾！知情不報、不查

►5年漫長法律戰　美國體操隊狼醫案和解金約107億

►美國體操性侵案燒到FBI　女選手控吃案「體制讓我們遭受性虐待」

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