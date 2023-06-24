端午連假返鄉旅遊人潮增　籲做好防蚊措施避免蚊蟲叮咬





▲▼端午連假返鄉與旅遊人潮增多，嘉義市政府籲請做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬! 。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

端午連假民眾返鄉過節或外出旅遊人潮增多，嘉義市政府衛生局提醒，近期各地氣溫偏高時有降雨情形，蚊蟲茂盛繁殖，登革熱、屈公病及日本腦炎等疾病，都是透過病媒蚊叮咬後感染，呼籲掌握2招防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，減少染疫風險。

第一招: 不讓蚊子孳生

落實「巡、倒、清、刷」，清除住家及戶外附近的積水容器，避免蚊蟲孳生，降低被叮咬的機率。傳播登革熱病毒的蚊子有埃及斑蚊和白線斑蚊，這二種斑蚊的幼蟲喜歡孳生在人工或天然容器較清潔的積水內，例如廢棄的罐子、瓶子、輪胎等等。請民眾將自家內外的不必要之積水容器倒置，或交由垃圾車運走，必須保有的盛水容器，如水缸、花瓶、水盤等每週洗刷並換水一次，地下室積水應排除，並施用殺蟲劑、清潔劑等防止蚊蟲孳生。

第二招: 不讓蚊子叮咬

早上9時至10時及下午4至5時，為斑蚊叮咬的兩個高峰期，請儘量避免到戶外樹蔭、草叢等陰暗處所逗留，在戶外，應穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部或環境保護署核可的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

衛生局表示，截至今(2023)年6月20日，本土登革熱病例已累計15例，均居住於臺南市，個案活動地附近多有高風險場域，如欲前往該場域旅遊，務必做好防蚊措施，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

另日本腦炎流行季節為每年5月至10月，高峰期為6月至7月。日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，日本腦炎疫苗可全年提供接種，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或有感染風險者，可前往醫療院所自費接種。年滿15 個月的幼兒，應接受2 劑注射，其間相隔2 週，隔年接種第3劑，小學一年級時再追加接種一劑。民眾家中若有尚未依時程接種的幼兒，應儘速完成接種。

有關登革熱、屈公病及日本腦炎等相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。