高雄三民區有登革熱確診足跡　衛生局稽查...高苑科大2原因挨罰

▲高雄市政府衛生局防疫團隊針對登革熱疫情進行防治清查工作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府衛生局昨（23）日接獲台南市一名27歲確診個案日前到屏東出遊時，22日曾至三民區訪友停留4小時，後來回台南後發燒確診登革熱，市府團隊今（24）日上午規劃，針對個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍家戶室內外地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治及掛蚊燈監測。

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▲高雄市政府衛生局防疫團隊針對登革熱疫情進行防治清查工作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，市府也針對靠近台南的北高雄地區大專院校進行防火牆緊急防治，結果在路竹區高苑科技大學校園查獲花器、排水溝內淤積大量落葉雜物積水及戶外棚架桌椅凹槽均已孳生病媒蚊幼蟲，衛生局已現場開立罰單，並要求該校儘速整頓校內環境。

▲高雄市政府衛生局防疫團隊針對登革熱疫情進行防治清查工作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局指出，這名台南的確診個案22日就出現發燒、嘔吐、噁心等登革熱疑似症狀，回台南看診未緩解，23日再前往台南的醫院就醫經通報採檢後確診。

衛生局表示，因應台南市仁德區發生本土登革熱群聚疫情（截至23日累計本土39例），防疫團隊持續北高雄6行政區進行防火牆緊急防治，22日稽查路竹區高苑科技大學校園，查獲花器、排水溝內淤積大量落葉雜物積水及戶外棚架桌椅凹槽均已孳生病媒蚊幼蟲，衛生局已現場開立罰單，並要求該校儘速整頓校內環境。

▲高雄市政府衛生局防疫團隊針對登革熱疫情進行防治清查工作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

衛生局提醒各級學校，校園人潮聚集，一旦病毒入侵將快速擴散，因此，校方平時更應落實執行校內登革熱防治，積極主動清除髒亂點、積水容器，落實環境自我管理，防範校園孳生病媒蚊，才能有效預防校園爆發登革熱疫情。

此外，高市環保局今日進行路竹區病媒孳生源巡查，仍查獲家戶騎樓、防火巷丶畸零地有水桶及破損容器積水孳生大量病媒蚊。衛生局再次呼籲市民朋友，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法、廢棄物清理法開罰1200元以上罰鍰。