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跨縣市資源共享　「夏至藝術節」朝雲嘉嘉南一日生活圈邁進

▲夏至藝術節開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲夏至藝術節開幕，「鳳鳴齋」合併中西方樂器的器樂特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「夏至藝術節」由雲林、嘉義縣市、台南四個縣市合作，年年獲得熱烈迴響。2023迎來第八個年頭在6月24日起至9月3日止，展開為期兩個月的盛大藝文饗宴，以音樂、舞蹈、兒童戲劇、傳統戲劇、偶戲、音樂劇等多元的藝文展演內容，為雲嘉嘉營地區帶來創意和熱情風潮， 邀請全國民眾共襄盛舉。

今（24）日開幕記者會，邀請四縣市的音樂團體來到雲林縣政府文化觀光處前廣場演出，「鳳鳴齋」合併中西方樂器的器樂特色、嘉義縣的「看嘸舞蹈劇場」用肢體的表演帶大家遊歷不同時代的舞蹈、嘉義市的「嘉義市管樂團長笛重奏團」，結合長笛重奏團的「音樂」與花藝師現場示範的「花藝」，讓呈現花藝過程能夠充滿音樂與想像、台南市的「臺邦獨奏家樂團」則是集結多位學成歸國的弦樂好手一同演出。

▲夏至藝術節開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲夏至藝術節開幕記者會，邀請四縣市的音樂團體來到雲林縣政府文化觀光處前廣場演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年以夏夜晚風為主題，在藝術節期間每個週六、日將在四縣市中都有不同的節目展出，同時四個縣市優秀的團體亦能互相分享經驗，並透過藝術成果展現讓各縣市鄉親都可以感受到不同縣市表演藝術團精闢的演出，尤其7月15、16日火車上的流動劇場，更是讓親子沈浸藝術之中兼具乘坐火車的樂趣。

▲夏至藝術節開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲夏至藝術節開幕，於文化觀光處一樓迴廊有在地特色攤位好買好逛。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，在四縣市專業場館演出的「藝劇場」、以工作坊為形式的「藝工隊」、利用不同特色空間小店演出的「藝間店」、提供舞台讓學生提升藝術風氣的「藝饗家」，聯合舉辦的創意短劇比賽「藝把青」，夏至藝術節堆出套票75折之外，針對雲林縣民購票有85折優惠，歡迎有興趣的民眾可以到文化觀光處官網將喜歡的節目先搶購下來！

▲夏至藝術節開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

嘉義市政府文化副局長林金龍表示，近幾年雲林縣長張麗善與陳璧君處長戮力將雲林推向國際，雲林不只是農業大縣甚至是宗教大縣、糖都、文化觀光等等都做得相當出色，誠如陳璧君處長所說，整個雲嘉嘉南其實都是一日生活圈，在農業、科技、工業、生、購物、觀光都串連在一起，近幾年也開啟很多合作，希望能繼續推展，一同為「雲嘉嘉南一日生活圈」來努力。

雲林縣政府文化觀光處強調，透過團隊間的接力表演，代表四個縣市聯手創造藝文資源共享，結合四個縣市間的行政合作與藝文資源，除帶來獨特而多元的創作和演出，展示各地的文化特色和藝術風貌，也讓民眾體驗美好的夏日時光。活動詳細資訊可以至夏至藝術節官方網站及Facebook粉絲專頁「雲嘉嘉營劇場連線-夏至藝術節」查詢。

▲夏至藝術節開幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「夏至藝術節」展開為期兩個月的盛大藝文饗宴，為雲嘉嘉營地區帶來創意和熱情風潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

 
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