蘭潭國中OB校友棒球賽　校友登場競技不言輸

▲▼ 「蘭中校友回娘家 兩代球員同場競技」 2023蘭潭棒球OB賽熱鬧開打 。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

第一屆蘭潭棒球OB賽在蘭潭國中科技中心老師楊元彰的促成下，今(24)日正式登場，一早蘭潭國中校友及現役球員兩支隊伍近60人即齊聚嘉義市立KANO棒球場，開始守備、打擊練習，為今日的比賽作足準備。嘉義市長黃敏惠應邀到場開球，為大家加油打氣。

黃敏惠市長表示，蘭中校友隊平均30歲，最大年齡參賽者為35歲，蘭中現役球員平均年齡14歲，最小年齡球員為13歲。今日兩隊球技交流，不僅能讓年輕人揮灑熱血，也有助蘭中校友保持身心健康，感謝蘭潭國中科技中心老師楊元彰的用心舉辦本次賽事，除了讓學長學弟彼此互相交流、切磋球技外，也可以讓學弟認識各行各業的學長，增進彼此情誼；球場上誰都有可能逆轉勝，比賽不到最後一刻，都不知道誰輸誰贏，唯有認真拚搏，相信勝利女神就會屬於不放棄的一方。歡迎所有好朋友一起來嘉，為蘭中校友們加油打氣並享受精彩賽事和對運動最純粹的熱情!

教育處林立生處長也期勉各位球員學習KANO永不放棄的精神，為自己在球技上、學業上及工作上爭取好表現，讓嘉義市以你為傲。同時，身為一個健康有活力的城市，接下來還有許多大大小小的活動，包含市長盃系列活動以及下半年即將登場的2023嘉義雙潭星光路跑，還有眾所矚目的2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起共襄盛舉。