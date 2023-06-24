柯文哲支持者年齡層上升　游盈隆：恐對賴清德造成嚴重威脅

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統大選，近期幾份民調數據顯示，原本民調墊底的民眾黨參選人柯文哲急起直追，超過國民黨參選人侯友宜，且直逼民進黨總統參選人賴清德。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆日前分析，這半年柯文哲的支持者年齡層一直往上提升，從35歲提升到54歲，若再繼續往上對賴清德來說是很嚴重的威脅。

游盈隆於節目《新聞千里馬》中指出，從2022年12月到現在，柯文哲民調從18％一直衝到29%，的確是一路往上，未來如果再提升個3、5個百分點那可不得了。從年齡層來看，柯文哲支持度在18%左右的時候，主要的支持者是44歲、40歲以下，但這半年支持者的年齡層一直往上提升，已經從45歲提升至54歲了，54歲以上就跟賴清德完全不能比。他說，如果柯文哲過去這陣子可以很快的從35歲提升到54歲，那不排除會繼續往上，而這對賴清德來講是一個很嚴重的威脅。

游盈隆表示，以柯文哲近期表現來看，最受爭議的就是重啟服貿協商，還有之前去金門說重建金廈大橋。游盈隆認為，正常人不會這樣提，因為兩岸關係很緊張，共機每天飛來飛去、航母繞來繞去，今天有個總統參選人說要重建金廈大橋，不是在開玩笑嗎？但這樣一來，媒體大幅報導，語不驚人死不休，才會有新聞，他就可以一直解釋，得到話語權。

另外，游盈隆指出，柯文哲訪日時稱「漁民關心的是捕魚的漁權問題，不是主權」，就是因為柯不斷丟出高度爭議性的問題，反而變成在「暴風眼」，尤其是兩大黨後面小黨的總統參選人，他現在做的事情就是不斷拉抬聲勢，不斷丟出爭議性問題，才會讓選民注意到他的存在，進而對他產生興趣。

游盈隆強調，這從選戰來看是一百分的策略，最後能不能獲得選民支持，或是不是好的總統參選人不知道，但如果這些都沒有做，就像侯友宜一樣，柯的支持度恐怕18%都沒有。