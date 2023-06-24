郭台銘恐獨立參選？　徐巧芯曝解方：國民黨要穩住基本盤

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，雖然他已表態將支持獲徵召的新北市長侯友宜，但近期卻動作頻頻，端午節前還前往苗栗縣竹南鎮，與苗栗縣長鍾東錦同台，引發外界猜測是否會獨立參選。國民黨台北市議員徐巧芯分析，如果郭台銘最後選擇獨立參選，那國民黨要做的就是穩住基本盤。

對於台灣民意基金會22日公布「國人對柯郭配的態度」即時民調顯示，33.6%支持「柯郭配」，49.6%不樂見，16.9%沒意見、不知道、拒答，徐巧芯於節目《大新聞大爆卦》中表示，2024年選戰基本上是三腳督的局面，大概拿到38%到42%得票率就可以當選，所以不用到兩兩相比過半程度才能當選，若團隊不穩定，勝選機率就會大幅度下跌。

徐巧芯分析，「柯郭配」會使得柯文哲當選機率大幅下降，原因當然不是柯文哲或郭台銘誰不好的問題，而是他們兩人搭配在一起沒有辦法，因為他們兩個都是領導者格局，兩個人都很有主見。她說，柯文哲有自己的主張與意見，無法完全跟著郭台銘想法走；再者，郭台銘對於兩岸和能源論述上都有很強烈的主張，最後到底是「柯郭配」還是「郭柯配」？

另外，徐巧芯補充，從郭台銘的角度來看，只有「郭配柯」沒有「柯配郭」，但柯文哲是民眾黨主席，他有下面的小雞，這種情況下兩人會配不起來，且如此不穩定的情況，會讓柯文哲越選矛盾越多，反而給民進黨或國民黨進攻的機會。

徐巧芯指出，目前對國民黨而言最好的情況有三個，第一是將郭台銘整合進來，例如「侯郭配」或是郭台銘沒有參選，但全力支持侯友宜，這是最好、最平穩的組合；第二就是「柯郭配」，短期對侯友宜可能不利，但長期來看，國民黨如果能呈現穩健態勢，會對侯友宜有利，但缺點就是對藍營立委選情不利。

第三，徐巧芯強調，如果郭台銘最後選擇獨立參選，那國民黨要做的就是穩住基本盤，且有利與不利是操之在侯友宜團隊手中，因為侯友宜的政策論述對國民黨支持者來說是不夠清晰的，所以目前藍營支持者都還沒集中支持侯友宜。她建議，侯友宜團隊要去思考支持者想要什麼，能不能給他們想要的東西。