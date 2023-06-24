侯友宜工作室舉發假訊息　陳世凱反擊：孩子在受苦侯市長忙著告人？

記者陳家祥／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室24日前往台北市中正一分局，舉發賴清德及其總部發言人戴瑋姍散發假訊息。對此，賴清德辦公室發言人陳世凱說，浪費司法資源的濫訴，也無法轉移侯友宜支持度是老三的事實，侯市長怠慢處置也是事實，「至今是孩子是在受苦，官者父母心，侯市長正事不做，只會忙著告人？」

▲侯友宜競選工作室發言人柳采葳等人，到北市中正一分局對賴清德、戴瑋姍提告。（圖／記者邱中岳攝）



針對侯友宜競選工作室24日舉發賴清德團隊散播不實謠言，對此，賴清德辦公室發言人陳世凱說，「孩子受苦、市民淹水，侯侯做代誌卻是忙著告人，忙著選舉造勢喊凍蒜」。

「浪費司法資源的濫訴，也無法轉移侯友宜支持度是老三的事實。」陳世凱說，還是要強調，重點在有家長指出，孩子有戒斷症狀是事實，侯市長怠慢處置也是事實，「至今是孩子是在受苦，官者父母心，侯市長正事不做，只會忙著告人？」

陳世凱說，同樣是市長，高雄市長陳其邁的處置作為和態度，是為了守護孩子健康，讓家長及社會安心，「侯市長卻是進行政治操作的惡意濫訴」，嚴肅呼籲侯市長不要劃錯重點，趕快做好行政調查，照顧新北的孩子，讓家長安心。