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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談兩岸　柯文哲：我在中國沒工廠、沒生意「一定最大尾」　

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲接受主持人廖筱君專訪在24日播出，他在專訪過程中提到，中國就是很難纏、要想怎麼應付，而民進黨已經弄僵了、太短期利益操作，「現在中國還會跟民進黨談嗎？」；至於國民黨，柯直言，「共產黨也瞧不起國民黨」，（國民黨）全部都買辦，就矮人一截你是要去跟人家談什麼？「我在中國也沒工廠、也沒有生意，我一定最大尾」。

柯文哲說，今天民進黨一個大問題就是弄僵了，辦雙城論壇是扣分的、對我選票是不利的，8次雙城論壇加上1次世大運，「辦雙城論壇對我民調是扣分的，為什麼我堅持要辦？不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益」，有些事情就是很困難，就是要喬。

柯文哲說，美蘇在最緊張的時候還有熱線，核子大戰威脅下、古巴危機下，還有熱線，中國就是很難纏，就是要想怎麼應付。柯認為，反共不一定要反中、反中不一定要嗆中，「為什麼柯文哲8次雙城論壇辦得完、世大運也辦完，林佳龍辦東亞青運一下就掛了？就是要喬、要講」。

至於民進黨沒有辦法談的關鍵？柯文哲認為，民進黨已經弄僵了，再來則是政治文化，太短期利益操作，「現在中國還會跟民進黨談嗎？一定不談，民進黨一定說是中國不談」。

主持人追問，中國會跟國民黨談？柯文哲直言，「其實共產黨也瞧不起國民黨，我非常清楚，共產黨瞧不起國民黨」；柯說，因為他沒有當買辦，也沒有去拜託、關說什麼工程，都沒有做過，「沒有拿錢的最大，（國民黨）全部都買辦，就矮人一截你是要去跟人家談什麼？我在中國也沒工廠、也沒有生意，我一定最大尾」。

另外，台美關係也是總統大選的關注焦點，柯文哲認為，「台美關係就是這樣，不會變了，不管誰當總統都不會改了，只是跟中國的互動關係會有不一樣」。

柯文哲說，自己沒有反中的標籤，沒有一定要跟共產黨交惡，且一向信用比較好，「民進黨小動作很多」，對他來講要的是實質利益。

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