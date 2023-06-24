「阿sir我來了！」侯友宜城隍廟拜票　支持者緊握：我的孩子交給你了

▲侯友宜到新竹市城隍廟掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新竹報導

國民黨總統參選人侯友宜今（24）日到新竹市議會參訪、請益，隨後也前往新竹城隍廟參拜都城隍爺並拜訪攤商，過程中不少民眾興奮搶合照握手。侯友宜說，他剛剛遇到一位父親向他說，「我的孩子交給你了，希望給他一個安居樂業好生活。」這句話令他很感慨，代表這些年政府的失能，是許多老百姓確確實實的心聲。

侯友宜拜訪議會時，議長許修睿送侯六合同春的白鶴圖，許表示，鶴是賢能之士的象徵，侯友宜代表國民黨參選總統，是民心所向、眾望所歸；圖中6隻鶴和諧融洽，也希望能表達對侯的祝福。侯則回送寓意茶韻悠遠的新北市文山包種茶，象徵對彼此友誼的重視。

隨後侯友宜也在許修睿、前新竹市長童勝男，前立法委員張蔡美、呂學樟及國民黨市議員的陪同下前往新竹城隍廟參拜都城隍爺。侯友宜一抵達城隍廟周邊攤商，就湧現不少人潮，更有攤商邀請侯友宜簽名合影。

侯友宜也透露，在掃街的過程中，他碰到一位父親帶著全家人，對著他說，「我的孩子交給你了，希望給他一個安居樂業好生活。」這句話令他很感慨，代表這些年政府的失能，也是許多老百姓確確實實的心聲。

侯友宜表示，城隍爺對他個人來說是很重要的宗教信仰，祂就如同他的長官，因為昔日破案都是在城隍爺的庇佑下解決，今天再度來城隍廟向城隍爺報告「阿sir我來了」，代表自己將會承載更大的任務，讓人民安心國家穩定，讓廉潔有效率的政府再現。

侯友宜承諾，不會辜負人民的託付，讓年輕人「投入職場，遠離戰場」，解決低薪問題；同時一定會揭發民進黨這八年所做的不公不義，包括缺疫苗缺蛋、太陽光電等重大的弊案，一切都要公開透明、重新檢視，效法城隍爺的無私捍衛公義的精神，讓社會能夠安定。



