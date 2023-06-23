泰坦號內爆！60年前相同悲劇「釀129死」　美核潛艇碎6截沉海底

▲ 泰坦號很可能因內爆沉沒。（組合圖／翻攝自海洋之門探險、TikTok）

圖文／CTWANT

失聯5天的觀光潛水載具泰坦號，已確認發生內爆，艇內5人瞬間罹難。且根據已知資訊推測，從載具發生內爆、5人被壓力揉碎揉扁死亡，可能僅耗費30毫秒，而60年前發生類似事故的美國海軍核潛艇「長尾鯊號」（SSN-593），更是奪走了129人性命。

由海洋之門探險（OceanGate Expeditions）製造的泰坦號，艇身採用相對少見的圓柱體，而非受力均勻的圓形，材質也大量使用難以監測損壞的碳纖維。深海知識不亞於最優秀專家的導演詹姆士卡麥隆（James Cameron）就感歎，為觀賞鐵達尼號殘骸而打造的泰坦號，竟與鐵達尼號一樣，都因為漠視警告的高層而發生悲劇。

▲ 泰坦號內船員瞬間罹難。（組合圖／翻攝自TikTok）

雪梨大學海洋機器人學教授威廉斯（Stefan Williams）日前表示，鐵達尼號位於海平面下3800公尺處，壓力約地球表面大氣壓力的380倍，泰坦號極可能因船體缺陷或故障導致內爆。海洋學家巴拉德（Bob Ballard）則指出，內爆產生的能量極為驚人，「可粉粹一切東西」，讓船員們在數毫秒內被巨大水壓揉碎、瞬間死亡。

此前最著名的內爆事故，為1963年的長尾鯊號事件，長尾鯊號於4月10日進行深潛測試時發生故障並上浮，但5分鐘內就因焊接不良處斷裂，導致海水湧入艇內並讓控制器失效，最後因內爆碎成6截、沉沒在2.4公里深的海底，艇內129人全數罹難。

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