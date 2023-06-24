「80死移民船難」關注度遠低於泰坦號　專家分析6因素

▲在希臘外海翻覆的移民船，至少有80人死亡，但關注度卻遠低於泰坦號。（圖／路透）



文／中央社

過去一週，探索「鐵達尼號」沉船的潛水器釀5死的事故引發全球關注，相較之下，一艘滿載移民船隻在希臘附近失事，至少80人喪命、約500人失蹤，關注度卻遠遠不及潛水器事件。

潛水器事件吸引全世界持續不斷、時時刻刻的注意，移民船翻覆沉沒則被視為另一個悲傷但慣常的新聞故事而受到討論。

專家分析，這種現象可能和事件是否仍在發展中、是否涉及歷史悲劇、牽涉的階級與種族、人數多寡、事件冒險性、災難疲勞等因素有關。

● 泰坦號與時間賽跑，搜救結果仍有變數

美聯社報導，當世界得知希臘移民船難時，事件已發生，在某種程度上結果已得知，剩下的只有善後工作。

相反地，（全球認為）泰坦號（Titan）潛水器事故是正在發展中的事件，不僅是現在進行式，甚至還有最後救援期限，隨時間一分一秒流逝，各界緊張與注意程度也會與日俱增。

正因沒有人能和潛水器取得聯繫，也無人得知艙內人們的遭遇，這些都更可能令這起事件受到密切關注。

▲「泰坦號」與時間賽跑，搜救結果仍有變數，是受關注的原因之一。（圖／路透）



● 著名歷史悲劇再躍新聞版面

早在事故發生前，泰坦號就已潛入深海探索「鐵達尼號」（Titanic）沉船，這不但是人們高度關注的領域，即便在詹姆斯柯麥隆（James Cameron）1997年執導的電影「鐵達尼號」上映前，鐵達尼號沉沒事故原本就是現代災難的原型。

因此，人們早已產生與潛水器本身毫無關聯的興趣，而詹姆斯柯麥隆在事發過後的反應，只會讓兩者間的連結更為緊密。

他在英國廣播公司（BBC）今天播出的採訪中表示，他「打從骨子裡感覺到」泰坦號潛水器在下潛時，與水面失聯不久後就已失蹤。

● 階級與種族帶來不同關注程度

在泰坦號事件上，本週許多民眾反應和「迷因哏圖」都聚焦在富人把海洋當作遊樂場這件事上，而移民船難則是不幸地頻繁重覆發生在缺乏地位、資源或甚至發言權的人身上。

研究創傷及倖存者的北卡羅來納大學夏洛特分校（University of North Carolina-Charlotte）公共衛生教授亞歷山大（Apryl Alexander）表示，相較於每人要花費25萬美元才能探索「鐵達尼號」沉船的富人，希臘船上的移民似乎較難吸引大眾的興趣。

亞歷山大說，就像美國報導犯罪新聞時，與貧窮的有色人種相較，當受害者是富有的白人，案件所受關注較多。

●人數愈少，愈能引發同情心

研究大眾傳播媒體、數位文化及情感的史密斯學院 （Smith College）社會學助理教授雷庫伯（Tim Recuber）表示，人們往往會被那些能讓他們同情他人痛苦的故事所吸引，而且涉及人數愈少，愈容易產生同情心。

雷庫伯也說：「他認為，這次有些人提出（2起事件）在階級上的不平等現象…我們能夠知道潛水器上載了哪些人，是基於他們的身分。他們既富有又有接觸媒體的管道。就誰能得到同情來說，種族和族群身分的區分很重要。」

● 對他人冒險經歷產生共鳴

自頭條新聞問世以來，冒險家的冒險事蹟時常躍上新聞版面。美國密西根州霍普學院（Hope College）心理學教授范湯格蘭（Daryl Van Tongeren）說，大眾很可能對於他人冒險行事卻死裡逃生感到著迷，換句話說，讀者及觀眾可以透過他人的冒險事蹟產生共鳴，進而感受自己還活著。

范湯格蘭表示：「這些高風險經歷的參與者有這種迷戀。儘管我們知道死亡是生命中唯一確定的事情，但我們還是投入這些接近死亡但又克服它的活動。我們想展現我們對死亡的掌控。」

● 災難疲勞導致關注不再

隨疫情爆發、大規模槍擊事件、經濟問題、戰爭、氣候變遷等災難發生，人們已很難再被另一件壞消息震撼，亞歷山大說：「人們開始不再關注。」

亞歷山大最後提到，無論種族、宗教或其他因素，她期望社會對人類悲劇給予同等程度的關注。「對所有人而言，我們都希望如果有天我們的家人失蹤了，媒體和大眾都能給予相同關注。」