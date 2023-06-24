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15歲入行當洗頭小妹！她靠「這幾招」年收破百萬　30歲前買房

戰勝AI的技職魂3／15歲入行洗頭小妹熬出頭　她靠「這幾招」創年收百萬

▲ALin 15歲入行至今17年，從洗頭小妹做起到轉設計師，在店長提點下，她很早就開竅，知道怎麼經營客人，她也不斷精進技術，讓自己更有實力從事高單價的接髮服務，增加收入。（圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

根據104人力銀行調查，AI人工智慧浪潮下，高美感、高手藝的美容美髮業，成為最不易被AI取代的工作之一。過去培育美業人才的高職或科大，大多都屬末段班學校，不過習得一技之長後，收入竟比上班族還高。今年32歲的ALin，年收入破百萬元，她向CTWANT分享成功心法，培養客情、提高客單價以及堅持不懈，「做久自然就是你的！」而她也在30歲前實現了買房心願，成為抵禦AI浪潮最佳的技職楷模。

ALin南華高中美容科畢業，透過學校建教合作，15歲就入行從洗頭小妹做起，19歲當上設計師，從事美髮業已是第17年。當別人忙著考大學時，她辛苦半工半讀；當別人大學玩透透，她已成為店中紅牌設計師，沒有高學歷光環，也能媲美科技業享百萬年薪。

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CTWANT記者採訪，ALin謙虛的說，「比我收入還高的設計師大有人在！」完全顛覆對於美髮業的想像。其實高薪的美髮設計師，都會有自己專攻的服務項目，而ALin主攻的是染髮、接髮，又有「女神製造機」稱號，服務的客群大多是相當在意外表，也很肯花錢打理外貌的網美、網紅，以接髮來說，每次消費就是2、3萬元起跳，且消費週期密集，「只要把這些客人抓住，她下次就會再來找你，而且還會另外幫你介紹客人。」

戰勝AI的技職魂3／15歲入行洗頭小妹熬出頭　她靠「這幾招」創年收百萬

▲ALin的客人有許多是網美網紅，相對於一般人更在意頭髮造型，投入的預算也更多，經口碑介紹，長年以往累積出龐大消費力高的主客群，讓她的收入也相當可觀。（圖／Alin提供）


根據104薪資情報和記者訪查，美髮設計師平均薪資落在3.2~4.5萬元間，依經驗不一，佣金另計。ALin分享創造高收入的關鍵，除了美感與技術是基礎，還要懂得提高客人的消費力，所以口才要好，且敢開口；此外還要懂得培養客情關係，讓客人感覺到你的不同，才會回頭再找你服務。

她舉例，像是客戶有白頭髮或布丁頭，就會有潛在的染髮需求，若是發現髮質受損，也可以問問要不要護髮，「如何讓客人進來的2個小時內，增加客單價成為關鍵，但如何開口是門學問，讓客戶感覺是在幫她解決困擾，也才能為自己提高收入。」而這些眉角在她20歲前就開竅，所以起步很早、發展很快。

Alin滑著她的IG，滿滿是美髮作品。她分享，20歲剛當上設計師那年，正值FB在台興起，當時她就嘗試投廣告攬客；現在，她平均每個月都會投入至少2萬元在社群廣告上，開發潛在客戶。


戰勝AI的技職魂3／15歲入行洗頭小妹熬出頭　她靠「這幾招」創年收百萬

▲ALin說，以前路上發宣傳單的時代已經過去了，現在年輕人消費前，都會先在網路做好功課，因此經營社群是每個設計師必備的技能。（圖／劉耿豪攝）

「把店面開在熱門商圈期待路人自動上門的時代已經不在，現在除了口碑介紹，多半都是網路蒐集資訊後，有目的性的前往店家消費，尤其是想做染燙造型的年輕人更是如此。」雖然美髮工作不易被AI取代，但Alin認為，科技日新月異，不進則退，除了跟上時代腳步，最好還能善用科技工具帶來的便利性。

「這行高收入的不少，但中途陣亡的更多！」採訪尾聲，ALin感性的說，過去的同學或同事大多都離開美髮業，「有的是結婚生子，有的覺得太累，有的不會做客情，最後只好放棄。」「我上班不用打卡、自由班，為了賺錢，每天都工作10小時以上，有時還放棄休假自動加班幫客人服務，一忙起來客人一個接著一個，常常沒時間吃飯、上廁所。」但ALin能堅持下來，她笑稱「因為愛賺錢，所以意志堅定！」

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