柯文哲嘆「中國要我選總統」被扭曲　他揭時間點疑：為何要說謊？

▲台灣民眾黨主席。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因2016年擔任台北市長時，曾接受《臺大醫訊》訪問，稱自己應該不會選總統，「雖然中國那方面一直要他選（總統）」，引來批評。對此，柯文哲22日回應，當時是要辦雙城論壇所以會跟大陸有溝通，感嘆內容遭扭曲。不過，有網友發現，該篇文章早在2016年1月24日就有完整的訪談紀錄，「如果你們說是2016年8月的雙城論壇互動，那為什麼2016年1月24日就有完整上傳的訪談紀錄！」

《臺大醫訊》第15刊第9頁以標題「下一站：持續。柯P漫談成功與從政之路」為文，訪問者提出會不會選總統問題，當時還在擔任台北市長的柯文哲表示，「自己應該不會選總統，雖然中國中國那方面一直要他選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是要讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

陳智菡回應，該訪問是在2016年9月份，台北跟上海剛剛舉辦完雙城論壇，訪問過程中討論到中方在寒暄時有人好奇，柯文哲會不會選總統？因為台北市長往往是下一屆熱門人選，台灣內部也有很多人討論，柯文哲與記者天南地北的聊到這些背景，但因為報導無法逐字逐句引述，最後刪到只剩一句話。

柯文哲則表示，事實是辦雙城論壇一定會跟大陸有溝通，人家一定會一直問以前台北市長都是選總統的，以後會不會選總統？當時是很客氣的講，現在在當台北市長、現在不會去選總統，「故事就是這樣，很客氣、正常的交談，然後變成是大陸希望我選，這我就沒辦法了」。

網友指出，自己找到了最初《臺大醫訊》復刊的電子化平台，結果查到上傳日期是2016年1月24日就有柯文哲的受訪，代表1月24日以前就完成訪談潤稿了，點名柯文哲跟柯文哲競選辦公室發言人陳智菡，「為什麼你們要說謊？」

另有網友也質疑，柯文哲雖說自己9月才訪談，但這本《臺大醫訊》封面寫著2016年1月出版，「1月出版的刊怎麼有辦法9月才訪談阿，難道是時空旅人？」

▲網友發現訪談時間點與柯文哲所稱不同。（圖／翻攝臉書）