柯文哲批「念私大補助2.5萬」政策買票　她嘆：冷血、狹隘又傲慢

▲民進黨立委林楚茵。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，民眾黨總統參選人柯文哲批評這是「政策買票」，對此，民進黨立委林楚茵23日指出，一句大撒幣的政治口水展現的是冷血與傲慢，柯文哲根本不能體會力爭上游的辛苦，也難怪高教政策只說得出「系所畢業生沒高薪價值應縮編」這種冷血、狹隘又傲慢的話語。

賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬後，行政院長陳建仁也再加碼，將推3大配套措施，包括公私立大專弱勢的補助方案再擴大、公私立高中職學費全面免費、學貸延長。

對於柯文哲批「縮小公私立大專學雜費差距」是大撒幣，林楚茵表示，一句大撒幣的政治口水展現的是冷血與傲慢。她指出，民進黨執政後政府財政越來越好，在就業、就學、居住等方面都有推出青年政策，包含：投資青年就業方案、學貸緩繳本金、延長還款年限、租賃專法、青年成家優惠貸款延長、300億租金補貼。

林楚茵表示，賴清德提出縮減公私立大專學雜費差距，為的就是翻轉逆向補貼的困境，什麼是逆向補貼？根據調查，公立大專學生原生家戶所得較高，比起私立大專也獲得較多政府資源。

林楚茵指出，結果就是許多經濟較好的學生進到公立大專，付出較少學費、享有較多政府資源，這是一種高教資源分配的不平等，也是國民黨長期執政下來的結構問題。

林楚茵表示，賴清德提出學雜費補貼就是要拉近兩者差距，然而一輩子不愁學費，還有餘裕重考的柯文哲，一句大撒幣就想抹煞背後苦心、用政治口水淹沒辛苦青年，根本不能體會力爭上游的辛苦，也難怪高教政策只說得出「系所畢業生沒高薪價值應縮編」這種冷血、狹隘又傲慢的話語，「人可以自以為菁英但不可以冷血。」