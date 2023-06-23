陳玉珍拋「防磚條款」建議換侯　朱立倫：別長他人志氣滅自己威風

▲朱立倫、侯友宜、張善政赴楊梅錫福宮參香。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（23）日在黨主席朱立倫、桃園市長張善政的陪同下，前往桃園楊梅錫福宮參香，現場「凍蒜」聲不斷。對於立委陳玉珍提「防磚條款」，若未達到可順勢整合。對此，朱立倫表示，大家要團結一致，千萬不要長他人志氣、滅自己威風，不需要幫綠營、綠媒創造話題，大家要一起努力。

侯友宜近期民調持續墊底，陳玉珍呼籲黨中央7月23日全代會設定15%支持度「防磚條款」，若未達到可順勢整合。

朱立倫表示，現在全黨團結一致共同支持黨徵召的侯友宜，以及黨提名立委，這場選戰是團隊競賽，要靠大家同心協力，而且這是場球賽，就像比賽一樣，現在才第一局上半，也許腳步不穩、團隊表現不是非常好，但是會調整腳步、一步一腳印、最後會贏得勝選。

朱立倫提到，國民黨是民主的政黨，會有不同聲音，但是大家要團結一致千萬不要長他人志氣、滅自己威風，不需要幫綠營、綠媒創造話題，現在大家一起努力。

對於「防磚條款」，侯友宜也說，最重要的他們的實力是什麼？他們面對民眾問題提出解決方式，讓自己全力衝刺，在競賽過程中堅持到最後，贏得勝利。

