柯文哲喊重啟服貿　周玉蔻轟：對得起台灣年輕人嗎？

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨總統參選人柯文哲日前主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，資深媒體人周玉蔻23日痛批，「服貿」是搶走台灣年輕人的就業機會，引進大量背景特殊的中國人染指破壞台灣優質居住生活環境和自由民主人權制度，這樣的協議，等於阻絕台灣年輕人未來夢想的開創，質疑「揚言重啓服貿談判的柯文哲，對得起台灣的年輕人嗎？」

周玉蔻23日在臉書發文痛批，所謂兩岸服貿協議的設計，是搶走台灣年輕人的就業機會，稀釋台灣年輕世代的競爭力，引進大量背景特殊的中國人鯨吞蠶食、染指破壞台灣優質居住生活環境和自由民主人權制度。

周玉蔻認為，這樣的協議，等於阻絕台灣年輕人未來夢想的開創，斬斷當前年輕人生養下一世代交替壯大的可能，質疑「揚言重啓服貿談判的柯文哲，對得起台灣的年輕人嗎？」

然而，面對外界質疑聲浪，柯文哲日前表示，有人質疑重啟服貿會傷害台灣經濟，但這是典型網軍作戰。務實地說，應該是貨貿比服貿優先，還有「兩岸協議監督條例」在立院躺多久了？從太陽花學運說要設到現在。

柯文哲強調，應該要先建立「兩岸協議監督條例」，民進黨執政7年了，該通過法律也沒通過，「明白的講，只有民進黨不想通過的法律，有民進黨不能通過的法律嗎？特別是民進黨現在在國會一黨獨大。」兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，「所以躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過吧！」