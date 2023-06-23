預言2024政黨輪替機率有7成　他談前提：否則難評估

▲2024誰能入主總統府引關注。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選剩下不到7個月，各方政治勢力將如何變化成為關注焦點。媒體人韋安預測，有7成以上機率會政黨輪替，並透露一個月前就聽到確切消息，有power的支持者，想找侯陣營談合作，因為不合作都贏不了。

台灣民意基金會20日公布的總統民調，民進黨參選人賴清德以36.5％支持度居冠，柯文哲29.1％躍居第二，國民黨參選人侯友宜則以20.4％墊底。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，位居一、二名的賴清德與柯文哲相差7.4個百分點。但從年齡層看，柯文哲在54歲以下勝過賴清德，但55歲以上就大輸賴清德。所以，柯文哲能不能贏2024總統大選，關鍵在55歲以上選民。

韋安說，柯文哲單打獨鬥，是完全無法爭取到55歲以上台灣人絕對支持的，要不要現在談合作，要到十月提名前，根據實力法則才能談，不過目前預測，只要鴻海創辦人郭台銘不出來選，就有7成以上機率會政黨輪替。否則就很難評估。

至於侯友宜該不該辭市長，韋安表示，有企業大老認為完全不需要，因為做好市長就是最佳市長、深切體認中央地方問題，將來確保中央可確實協助各地方發展、將來入主中央，將以新北為例＇帶動中央地方互動發展、入主中央不但對新北好，對全台各地方都好、這不是二選一的問題而是仁德兼顧的實踐。