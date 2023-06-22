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學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

▲▼陳世凱、張志豪舉行記者會。（圖／翻攝自直播）

▲陳世凱（右）與張志豪（左）舉行記者會。（資料照／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，教育部則規劃明年2月起上路，估計全國約59.1萬名學生受惠；民眾黨總統參選人柯文哲批評這是「政策買票」。賴清德競選辦公室發言人陳世凱22日反擊，柯文哲從小就有良好資源，沒有後顧之憂，因此無法同感多數家長為孩子學費的煩惱，以及學生面對學貸的徬徨和擔憂。

陳世凱說，「賴清德是礦工之子，父親早逝，母親四處辛勤工作，含辛茹苦的拉拔6個孩子長大，賴清德是靠著半工半讀頂著經濟壓力與求學壓力，才能夠成為賴醫師；不像柯醫師般，從小開始就有良好的資源，可以沒有後顧之憂，也因此才無法同感多數家長需要為孩子的學費而煩惱，以及學生面對學貸的徬徨和擔憂」。

陳世凱補充，過去，不論是賴清德擔任行政院長任內所通過的租賃專法、青年成家優惠貸款、租金補貼，再到近期的補助私校學雜費等政策，都是希望能在青年努力的過程中，得到政府的更多幫助。因為這不僅是賴清德個人在求學路上的生命經驗，更是民進黨執政以來所致力的目標。對於年輕人的照顧，不應該區分政黨。

陳世凱反問，如果所推動的政策都要因為政治攻防而被抹成政策買票，那麼台灣的社會該如何更進步呢？若因為政黨的不同，就將立意良善的政策淪為政治口水，實屬台灣社會的悲哀。真心希望，對於「國政」應該回到理性的討論，而不是用情緒性的言語攻訐，一再造成社會的撕裂與對立。

此外，民進黨發言人張志豪也表示，民進黨政府就是要翻轉「逆向補貼」的困境，讓教育落實實質公平化，總統參選人應該負責任的就政策面進行論辯，而不是充斥高傲冷血的菁英主義，若老是用「選舉買票」、「大撒幣」這種廉價的政治語言，惡意帶風向操作負面標籤化福國利民的政策，只是在否定政府對政策延續性的努力。

張志豪表示，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元。而公立大專確實獲得國家較多補助，且平均而言，就讀公立大專的學生家戶所得較高，這長期造成高教資源分配的不平等，國家補助私校生的學費、縮減公私立學費差距，是為了降低社會不公平，從源頭減少學貸的借貸，讓不同社經背景的學生，都能享有可負擔的高等教育，讓青年有餘裕投資自我，追求自我實現。

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