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「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

▲▼黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

近期台灣各界皆傳出性騷擾爭議，儼然成為台版「MeToo」運動，前台北市副市長黃珊珊22日表示，「凡走過必留下痕跡」，說謊與耍賴都會被拆穿，看一個人過去做的事與現在做的事，就知道他未來會怎樣做事；而選舉就在選未來，光看參選人的過去及現在，就知道要不要把未來交給他。

黃珊珊今日透過臉書發文表示，這幾天台灣各界的「MeToo」風潮燒不完，演藝界知名藝人陸續出狀況，政界各種攻擊，民調鋪天蓋地的展開後，大家又開始追逐八卦、互相潑髒水的日子。從現在到年底，每天可能都有許多無法想像的大驚奇，「仔細想想，台灣到底發生了什麼事？」

「凡走過必留下痕跡」，黃珊珊認為，誰都一樣，以前沒有爆出的問題，可能在幾年、幾個月、幾天後爆發，凡發生過的，誰都很難一手遮天，尤其是曾經做過昧於良心的事情，那些傷害真的不可能灰飛煙滅，「傷害過別人終究要還的！而這些名人多年來辛苦建立的名聲與形象，在醜聞爆發後一天內崩解，老天爺其實很公平！」

黃珊珊透露，她覺得近年來各種事件都有一個共同特點，就是「說謊與耍賴都會被拆穿」，所以真實與誠實才更顯得重要，看一個人過去做的事與現在做的事，就知道他未來會怎樣做事；而選舉就在選未來，光看參選人的過去及現在，就知道要不要把未來交給他。

黃珊珊強調，希望大家在紛紛擾擾的各種新聞與雜訊中，保持理性與清醒的頭腦，審慎觀察，獨立判斷，用是非善惡與公平正義的標準去看待各種事件，只要秉持良心，無愧於天地，這些亂七八糟的事就近不了身。

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