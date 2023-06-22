前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市副市長李四川要求公務員不要出席台北市議會民眾黨團記者會，遭民眾黨轟藐視議會，並要求其道歉。對此，李四川22日在臉書發文反擊，要市民評評理，指市府是在幫前朝善後，怕市府同仁參加記者會為難；身為李四川昔日上司的前高雄市長韓國瑜也出面聲援，大讚李四川「無欲則剛，佩服佩服。」

台北市議會民眾黨團15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，但李四川卻要求公務員不要參與，遭到民眾黨團痛批市府藐視議會，要求其道歉。

李四川今日透過臉書發文喊話市民評理，說「蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪而要求送監察院徹查，所以民眾黨議員開記者要市府同仁釋疑，又要他們不要柯維拉，但他因怕同仁在記者會為難，前一天就告訴黨團不參加記者會。」

李四川也質疑，賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是那些指著他要道歉、要監督的那些人的老闆做的嗎？裡面還有前朝的人，「我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？」更直言，「如果不是為了市民，要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

對此，昔日上司韓國瑜則在該篇貼文下方留言力挺，「四川辛苦了，選擇直球對決，直接訴諸台北市民的公評，確實罕見。唯有大仁、大智、大勇者，敢義無反顧為之，真的印證了古話，無欲則剛，佩服佩服。」

▼韓國瑜力挺李四川。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

