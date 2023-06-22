藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生在立法院議場性騷擾民進黨立委范雲，法院判賠8萬元定讞，國民黨團22日受訪時護航稱「議場政治攻防不可與性騷相提並論，當時情況特殊，但絕不是性騷現場，而陳雪生也基於風度道歉」對此，范雲氣炸表示，自己已多次說明當時並沒有推擠，法官早已認定陳故意性騷擾，而陳道歉說的是「用肚子不會懷孕！」范痛批，「國民黨、曾銘宗，你有長眼睛或者長腦袋嗎？」

針對陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，亦未觸犯黨內提名規定之排黑條款，故無撤銷提名之理由；而本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，惟陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處，但也有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

國民黨團22日受訪時則為陳雪生抱不平，認為議場政治攻防不可與性騷相提並論，「當時情況特殊，但絕不是性騷現場，而陳雪生也基於風度道歉。」

對於國民黨團說法，范雲表示，國民黨、曾銘宗，停止三度傷害受害人，「自己已多次說明，當時不是議場攻防，沒有推擠！沒有推擠！沒有推擠！我們是『靜態』的站在那裡！沒有推擠！你聽得懂嗎？曾銘宗！法官早已認定，陳雪生立委『故意』肢體性騷擾！」

對於國民黨團稱陳雪生「基於風度表達不好意思」，范雲痛批，陳雪生並沒有「基於風度表達不好意思」，陳雪生說的是「用肚子不會懷孕！」

范雲痛批，「國民黨、曾銘宗，你有長眼睛或者長腦袋嗎？」范直言，去看看法院一審判決書、二審判決書好嗎？如果連一個國會議員站出來，都會被國民黨三度傷害，平民小老百姓，還能期待這個政黨嗎？「持續踐踏性騷擾受害人，就是你國民黨、曾銘宗的水準？！噁心。」