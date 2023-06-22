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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德喊出研議補助私大學生每年2.5萬元，引發外界討論。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統兼民進黨總統參選人賴清德日前拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁隨後又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，引發熱議。對此，粉專「工程師看政治」22日就在臉書發文指出，如果這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕，比起學費補貼，大學制度的改革，低薪問題的解決方案，才是根本之道。

「工程師看政治」指出，學費落差並不是今年才發生的事，民進黨執政7年，教育失衡一年比一年嚴重，實質薪資一降再降，貧富差距愈拉愈大，連帶影響到教育資源分配問題，學費只是其一。他質疑，平常都沒人關心，到了選前突然良心發現，一口氣開了一張每年上看200億的支票，這是解決問題，還是政策買票？

「事實上，這也不是民進黨第一次用補貼解決問題」，該粉專舉例，釋迦、蓮霧被禁的時侯，農委會拿出10億補貼，後來又拿6億搞「班班吃石斑」；為了拚入境自由行觀光，交通部弄出25億的消費金補貼，實質收入每況愈下；民眾租不起房，於是政府又拿300億租金補貼。他再提到，這些都還只是一次性的小項目而已，另外還有長年的水、電補貼，尤其是那可怕的電價，台電兩年虧掉5460億，根本原因都在政策錯誤，以及那無窮無盡的補貼。

該粉專表示，如果這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕。他認為，比起學費補貼，大學制度的改革，低薪問題的解決方案，才是根本之道，這些事不去做，這60萬學生就算過了這四年，未來一樣很難有好日子過，一樣存不到錢、買不了房、無動力也無能力成家立業，只能日復一日找小確幸安慰自己，少子化只會一直探底，不斷不斷的堆積惡性循環。

該粉專最後喊話，「年輕人請自己想清楚，不要亂投票，如果你只想看到煙火，那麼你這輩子就只會得到煙火。」

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