政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

▲賴清德喊出研議補助私大學生每年2.5萬元，引發外界討論。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統兼民進黨總統參選人賴清德日前拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁隨後又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，引發熱議。對此，粉專「工程師看政治」22日就在臉書發文指出，如果這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕，比起學費補貼，大學制度的改革，低薪問題的解決方案，才是根本之道。

「工程師看政治」指出，學費落差並不是今年才發生的事，民進黨執政7年，教育失衡一年比一年嚴重，實質薪資一降再降，貧富差距愈拉愈大，連帶影響到教育資源分配問題，學費只是其一。他質疑，平常都沒人關心，到了選前突然良心發現，一口氣開了一張每年上看200億的支票，這是解決問題，還是政策買票？

「事實上，這也不是民進黨第一次用補貼解決問題」，該粉專舉例，釋迦、蓮霧被禁的時侯，農委會拿出10億補貼，後來又拿6億搞「班班吃石斑」；為了拚入境自由行觀光，交通部弄出25億的消費金補貼，實質收入每況愈下；民眾租不起房，於是政府又拿300億租金補貼。他再提到，這些都還只是一次性的小項目而已，另外還有長年的水、電補貼，尤其是那可怕的電價，台電兩年虧掉5460億，根本原因都在政策錯誤，以及那無窮無盡的補貼。

該粉專表示，如果這種煙火式的政策可以讓賴清德拿到選票，日後的損失一定更可怕。他認為，比起學費補貼，大學制度的改革，低薪問題的解決方案，才是根本之道，這些事不去做，這60萬學生就算過了這四年，未來一樣很難有好日子過，一樣存不到錢、買不了房、無動力也無能力成家立業，只能日復一日找小確幸安慰自己，少子化只會一直探底，不斷不斷的堆積惡性循環。

該粉專最後喊話，「年輕人請自己想清楚，不要亂投票，如果你只想看到煙火，那麼你這輩子就只會得到煙火。」