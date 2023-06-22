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柯文哲兌現承諾直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲年初挑戰「一日北高」途經嘉義，他接受學生邀請，承諾日後將前往嘉義女中演講，6月14日他真的兌現承諾，直奔嘉義女中演講。事後一段約5分鐘的精華影片PO上網後迅速瘋傳，不僅一度衝上 YouTube 發燒影片第一名，上架短短3天更是衝破100萬點閱，全網瘋傳。

柯文哲官方 YouTube 18日上傳「遲到總比不到好！我實現諾言，來嘉義女中演講！」精華影片，影片中，一名嘉義女中學生詢問，柯文哲當初決定投入台北市長選舉的原因。柯文哲表示，自己曾擔任台大外科加護病房主任長達17年，每天都目睹著病人被送進和送出手術室，面對無法預知的世界壓力，他必須比一般人更堅強，「如果我的手術速度太慢，就不適合當外科醫生；如果沒有耐心去當復健科醫生，也不適合；若是美術考試不及格還要當整形外科醫生，那一定很可怕。」

▲▼ 。（圖／柯文哲YouTube）

▲柯文哲年初挑戰「一日北高」途經嘉義，他接受學生邀請，承諾前往嘉義女中演講 。（圖／柯文哲YouTube）

柯文哲也透露自己對於網路時代的了解，他指出，最早他使用部落格，但撰寫一篇部落格需要好幾頁的篇幅。後來轉向使用Facebook，內容變得簡短精練。隨著Youtube時代的到來，他在兩三年前發現，若一支影片超過十分鐘，大家就不太會觀看了。至於現在流行的短影片平台抖音，柯文哲提到，台灣人平均每天觀看50到60分鐘的影片，每部影片大約60秒，一天大概看50多支。

柯文哲在演講中進一步分享，他所面對的最大壓力，並非來自民進黨議員王世堅，而是當他擔任醫生時必須面對的「宣布死亡」。他強調，這是一個非常困難的關卡，並指出醫生自己最難以接受病人的死亡，因為病人本身陷入昏迷，不了解情況，而家屬則要看醫生如何與他們溝通，「如果醫生說，還有得拚，我們拚拚看，家屬就拚了；如果說拖延下去也是痛苦，家屬就會把不實施心肺復甦術簽一簽」。柯文哲坦言，醫生自己是最難欺騙的，所以作為醫生，最大的失敗就是病人的死亡，唯有做到盡力，才能問心無愧。

▲▼ 。（圖／柯文哲YouTube）

▲柯文哲直言，唯有做到盡力，才能問心無愧。（圖／柯文哲YouTube）

另外，對於學生提問「如果可以重新來過，您會選擇直接從政嗎？」柯文哲秒回「不會」。他解釋說，人生是一條單行道，我們永遠不會知道當初選擇不同道路會有怎樣的結果，即使得知也無濟於事，因為我們已經走過了，所以向前看就對了。

▲▼ 。（圖／柯文哲YouTube）

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