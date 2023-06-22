賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出縮小公私立大專學雜費差距的政策，成為總統選戰討論話題。賴清德22日表示，許多家庭經濟狀況比較辛苦的學生，反而就讀收費高的私立學校，該政策是為了降低社會不公平；他強調，這幾年台灣的經濟成長讓政府財政更穩健，經濟成長的果實要落實於社會公平正義。

賴清德表示，目前高中職畢業生就讀公立大專校院約占35%，就讀私立大專校院約占65%，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元，然而，所有請領教育部大專校院弱勢助學金的學生中，公立大專院校的學生占20%，私立大專院校學生卻占了80%。

賴清德指出，由此可見，因為公立大專院校的就學機會比較少，所以，在升學競爭之下，有較多家庭經濟狀況比較辛苦的學生，反而就讀收費高的私校，造成家庭負擔沉重，形成社會的不公平。

賴清德談及，「​我從礦工家庭出身，懂得從求學到出社會力爭上游的辛苦，雖然，我大學和研究所讀的是公立大學，但仍要打工貼補學費和生活所需」，但也正因如此，自己更知道資源要照顧到每一個學生，讓孩子在求學過程更能專注學習，讓家長栽培孩子唸書減少辛苦，所以，補助私校大專生的學費、縮減公私立學費差距，就是為了降低社會不公平，而從源頭減少學貸的借貸，讓不同社經背景的學生，都能享有可負擔的高等教育，讓年輕人有餘裕投資自我，追求自我實現。

另對於行政院長陳建仁拋出高中職免學費政策，賴清德說，這是從教育平權的觀念，把家庭年所得總額超過148萬元的高中生，納入全額補助對象，邁向落實12年國教的最後一哩路，過去幾年，政府在減輕學生的負擔上持續做了很多努力，推出投資青年就業方案、學貸緩繳本金、延長還款年限，而最近的疫後就學貸款補助方案、房貸支持方案、租金補貼，以及TPASS通勤月票等，都是為了減輕年輕朋友的壓力。

賴清德強調，這幾年台灣的經濟成長也讓政府財政更為穩健，經濟成長的果實要落實於社會的公平正義，「我們會持續做，做更多，做更好！替未來國家希望工程打下更堅實的基礎」。