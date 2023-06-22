　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出縮小公私立大專學雜費差距的政策，成為總統選戰討論話題。賴清德22日表示，許多家庭經濟狀況比較辛苦的學生，反而就讀收費高的私立學校，該政策是為了降低社會不公平；他強調，這幾年台灣的經濟成長讓政府財政更穩健，經濟成長的果實要落實於社會公平正義。

賴清德表示，目前高中職畢業生就讀公立大專校院約占35%，就讀私立大專校院約占65%，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元，然而，所有請領教育部大專校院弱勢助學金的學生中，公立大專院校的學生占20%，私立大專院校學生卻占了80%。

賴清德指出，由此可見，因為公立大專院校的就學機會比較少，所以，在升學競爭之下，有較多家庭經濟狀況比較辛苦的學生，反而就讀收費高的私校，造成家庭負擔沉重，形成社會的不公平。

賴清德談及，「​我從礦工家庭出身，懂得從求學到出社會力爭上游的辛苦，雖然，我大學和研究所讀的是公立大學，但仍要打工貼補學費和生活所需」，但也正因如此，自己更知道資源要照顧到每一個學生，讓孩子在求學過程更能專注學習，讓家長栽培孩子唸書減少辛苦，所以，補助私校大專生的學費、縮減公私立學費差距，就是為了降低社會不公平，而從源頭減少學貸的借貸，讓不同社經背景的學生，都能享有可負擔的高等教育，讓年輕人有餘裕投資自我，追求自我實現。

另對於行政院長陳建仁拋出高中職免學費政策，賴清德說，這是從教育平權的觀念，把家庭年所得總額超過148萬元的高中生，納入全額補助對象，邁向落實12年國教的最後一哩路，過去幾年，政府在減輕學生的負擔上持續做了很多努力，推出投資青年就業方案、學貸緩繳本金、延長還款年限，而最近的疫後就學貸款補助方案、房貸支持方案、租金補貼，以及TPASS通勤月票等，都是為了減輕年輕朋友的壓力。

賴清德強調，這幾年台灣的經濟成長也讓政府財政更為穩健，經濟成長的果實要落實於社會的公平正義，「我們會持續做，做更多，做更好！替未來國家希望工程打下更堅實的基礎」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
他扛4萬房貸「給6萬家用」　遭妻嫌少：出力做家事補
黃舒湄槓易智言：人生被毀　泣喊「演員被打200個巴掌」崩潰
泰坦號驚爆偷工減料！操縱器像電玩手把
酒後睡好友家　正妹睜眼見「跨坐臉上」嚇慘
翹腳害身體「4慘況」！　醫示警：房事也會出問題
蔡燦得爸阻止交往！　評黃子佼「不是好人」先知片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

【自主監外助更生】戰地遺物釀憾事　出監工作助復歸

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

【自主監外助更生】戰地遺物釀憾事　出監工作助復歸

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

嘉義市公共圖書館開放過期書報借閱　本數限每次2本2周為限

醫激推：2招運動防骨鬆！　在家就能做

新北龍舟92支隊伍熱血開賽　征戰力拚金盃爭250萬獎金

嘉義市風格店家數位優化徵選說明會　出線5家獎金最高12萬

女吃1顆肉粽「血糖飆200↑」！慘成糖尿病患者　醫揭致命原因

爆冷擊敗「麟洋配」　「雙林組」：壓力在他們身上

不讓體重失控！嘉市衛生局呼籲端午節　吃粽子搭配蔬果攝取

黃舒湄槓易智言痛訴：人生被摧毀！　泣喊「演員被打200個巴掌」崩潰

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

新北主辦台灣地方創生年會　台日創生團隊交流9月登場

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

蔡英文授軍階90度掛反！國防大學回應了

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞團隊發聲

蔡正元嗆侯友宜：這麼笨就別選！至少掉50萬票

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

高嘉瑜批「文湖線拆座椅」網逆風　游淑慧：委員太久沒搭大眾運輸

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准

民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

政府連拋學費補助與免費　柯文哲：喊得震天價響最後空歡喜

更多熱門

相關新聞

學費補助政策買票？　賴競辦反擊

學費補助政策買票？　賴競辦反擊

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，教育部則規劃明年2月起上路，估計全國約59.1萬名學生受惠；民眾黨總統參選人柯文哲批評這是「政策買票」。賴清德競選辦公室發言人陳世凱22日反擊，柯文哲從小就有良好資源，沒有後顧之憂，因此無法同感多數家長為孩子學費的煩惱，以及學生面對學貸的徬徨和擔憂。

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

高雄4醫師使用苯巴比妥　國民黨團：賴清德出來道歉

高雄4醫師使用苯巴比妥　國民黨團：賴清德出來道歉

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

藍護陳雪生「情況特殊非性騷」　范雲氣炸翻判決：曾銘宗你有長眼睛？

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

「凡走過必留下痕跡」　黃珊珊響應MeToo：看參選人做了什麼事

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

NONO求婚前「還私約少女」！　

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面