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補助私大挨批選舉買票　郭雅慧：難道柯文哲的政見都不花錢？

▲▼新任賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出縮小公私立大專學雜費差距的政策，成為總統選戰討論話題。賴清德競總發言人郭雅慧22日表示，這是未來國家希望工程重要一環，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲可以提出教育政策，而不是只會批評，「如果這叫選舉買票，難道柯文哲的政見都不花錢？不能因為柯文哲從小到大念書不愁學費就這樣說話」。

郭雅慧表示，賴清德自己台大求學就申請過就學貸款，他說，從國小到大學，過年母親給的紅包，其實就是新學期開學要繳的學費；後來念台大復健醫學系的幾個學期就靠申請就學貸款，生活費則是課餘兼一到兩個家教，每周花很多時間打工，之後到台南成大醫學系還是要謀生，白天在學校上課，晚上到一家綜合醫院，每個禮拜一到禮拜五晚上七點到九點半，打工做物理治療師，從半工半讀到自立之路，雖不輕鬆但不曾以為苦。

郭雅慧直言，台灣多數學子念書也是這麼走過來的，在不餘裕的經濟條件下力爭上游。人力銀行統計發現，台灣超過6成學生是半工半讀，有4成2背負助學貸款，出社會後平均需要工作5.4年，才有可能還清全部的學貸。她反問，讓經濟相對弱勢的學生，在投資未來、實踐自己的路上，可以獲得政府持續性的政策支持，不好嗎？

郭雅慧指出，侯友宜、柯文哲如果能同理心看待，針對教育政策攻防甚至加碼，那麼最終得利的仍會是這群求學過程經濟受限的學子，而不是像現今在政治口水打轉，「如果這叫選舉買票，難道柯文哲的政見都不花錢？不能因為柯文哲從小到大念書不愁學費就這樣說話」。

郭雅慧表示，賴陣營提出的縮短公私立學費差距政策，是希望讓每一位受教育的年輕人都能獲得相近的支持，這是持續性的一系列政策，不是選前才推，下一個階段，還希望翻轉「逆向補貼」的困境，讓教育落實實質公平化。為什麼這很重要？目前公立每年平均學雜費約6.2萬元，私立約11萬元，一年差距近5萬。公立大專確實獲得國家較多補助，而且就讀公立大專的學生家戶所得較高，長期造成高教資源分配的不平等，這次提出縮小公私立大專學雜費差距的政策，就是要翻轉「逆向補貼（指所得低者補貼所得高者）」的困境。

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